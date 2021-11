Juegos Panamericanos Jr: Juan Pablo Esquivel se quedó con la plata en taekwondo

En una cardíaca Final, el taekwondoín mexicano Juan Pablo Esquivel se adjudicó la medalla de plata en la categoría más de 80 kilogramos en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

El artemarcialista tricolor cayó en la Final en punto de oro ante el estadunidense Dallas Parker en el Coliseo de Hockey Miguel Calero.

“Estoy muy feliz de poder hacer historia por mi país, por mi familia, por todas esas personas que están detrás de mí y esto me motiva a seguir creciendo. Esta medalla me sabe a oro, pero con más hambre”, platicó Esquivel en entrevista con RÉCORD.

“Al final (Parker) fue un competidor muy inteligente, supo pelearme y all final son cosas que pasan, en un punto de oro no puedes controlar todo al 100 por ciento, yo quería ganar, pero bueno, esto me motiva a dar más”, agregó.

En su camino al podio, el tricolor eliminó al hondureño Daniel Martínez por 30-10 en la primera ronda y en la Semifinal se impuso 14-13 al brasileño Patrik Pereira.

“En febrero empezamos con los nacionales, muchos entrenamientos, fracturas de manos, enfermedades, pero al final se dio lo que se tenía que dar, me entregué al 100 por ciento y aquí está el resultado.

“Me sorprende que México destaque dentro de América habiendo tanto nivel, es de esperarse, y yo estoy muy feliz de poder competir en estos niveles”, expuso.

Desde lo cinco años de edad, Juan Pablo practica taekwondo. Fue en 2015 cuando comenzó a competir en busca de ganarse su lugar en la Selección Nacional.

Ahora buscará ganarse un lugar para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con el objetivo de seguir creciendo rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Es un sueño, una meta y vamos a trabajar por ello. Visualizo un camino duro con dificultades, pero también con cosas buenas, sé que se va a poder.

“Vamos a buscar un lugar para el mundial del próximo año y de la misma forma concentrarme para llegar a los Juegos de Chile”, aseguró.

