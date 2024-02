Juez ordena a Conade pagar estímulos y becas a la Selección de Natación Artística

El juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y declaró ilegales las acciones de la directora Ana Guevara, quien dejó de pagarles las becas y estímulos económicos y les negó el acceso a las instalaciones deportivas desde febrero de 2023.

De acuerdo con la resolución del juez, con estas acciones la Conade violó sus propias Reglas de Operación (RO) derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se establece que el otorgamiento de apoyos para la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte serán a través de los resultados deportivos obtenidos a nivel nacional e internacional, siempre y cuando se cumplan con requisitos básicos.

“Con esta sentencia demostramos que la única acción ilegal fue privar a los deportistas de sus becas y apoyos, ellos no tienen la culpa ni responsabilidad de la controversia que entre ellos (la Conade, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional, World Aquatics). La Conade tiene la obligación de seguir proporcionando las becas obviamente con la solicitud de los requisitos. Básicamente, el juez le dice a la Conade: ‘No te hagas ya no tienes ninguna excusa para no pagar’”, explica el abogado Luis Fernando Jiménez.

El juez determinó que una de las obligaciones de la Conade es incitar a los deportistas a continuar con la actividad física a través de un seguimiento estricto en competencias de alto rendimiento donde representen al país a través de procesos de preparación, servicios médicos y apoyos económicos, es decir, tiene la obligación de proporcionarles todo lo necesario para que puedan viajar y competir.

Luego de este hecho, las nadadoras Regina Alférez, Marla Fernanda Arellano, Miranda Barrera, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefanía Inzunza, Joana Jiménez, María Trinidad Meza, Luisa Samanta Jailib, Jessica Sobrino, Pamela Toscano, y los nadadores Joel Benavides y Diego Villalobos, así como las entrenadoras Ofelia Pedrero y Adriana Loftus cierran el primer capítulo en su batalla contra la titular de la Conade, pues ahora ya promovieron un nuevo juicio de amparo para recibir un ajuste a su beca por los resultados obtenidos en el reciente Campeonato Mundial de Natación en Doha.

