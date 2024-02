La pentatleta Tamara Vega pide justicia contra el abuso de su exentrenador

La pentatleta Tamara Vega Arroyos, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó una denuncia en julio de 2023 en contra de Sergio “N”, su exentrenador, a quien señaló de haber abusado de ella cuando era menor de edad. La deportista acudió este viernes a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para reiterar su denuncia, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) se declaró incompetente en el caso.

Vega Arroyos acudió a la dependencia de la Ciudad de Méxica para presentar la denuncia por delitos de trata de personas y pederastia en contra de su exentrenador Sergio “N”, luego que la FGR remitió el caso al órgano de justicia capitalino.

“No voy a descansar hasta que se haga justicia”, fueron las palabras de Tamara, quien señaló que no se va a rendir. "Tengo la responsabilidad de seguir con este caso porque yo puedo alzar la voz y estoy siendo la voz de muchas atletas a quienes pasaron por caso similar al mío porque el mío no es el único. Mi equipo tampoco va a descansar hasta que se haga justicia”, declaró a su salida de la Fiscalía.

Lucha por todas las deportistas que han sufrido abuso

“Esto no se trata de ver quién puede más. No se trata de algo político, se trata de que un caso de una deportista que fue abusada sea escuchado y que sea un referente para que esto ya no pase. Para que el deporte sea un lugar seguro”, dijo Tamara.

Actualmente Sergio 'N' no está en Ciudad de México, ya que no puede trabajar en la capital del país. De acuerdo con la pentatleta, se trasladó a Guadalajara, donde tiene acceso a diferentes eventos deportivos. Tamara espera que todo termine antes de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, entiende que los tiempos no dependen de ella, ni de su equipo de abogados, sino e las autoridades de la capital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KELVIN KIPTUM: TRES DETENIDOS TRAS MUERTE DEL PLUSMARQUISTA MUNDIAL DE MARATÓN