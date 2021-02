LFA: Pioneros de Querétaro denunció 'boicot' en su desafiliación

Un ‘boicot’ es lo que acusa el equipo de Pioneros de Querétaro por parte de la LFA. Apenas un año después de su incorporación a la Liga, la franquicia dice adiós envuelta en un contexto en el que aseguran que hay corrupción, malos manejos e incumplimientos de contratos.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el conjunto queretano se quejó de la situación que viven dentro de la LFA y que los orilló a irse. En la publicación se acusa a la liga de tener un acuerdo con el equipo de futbol Gallos Blancos de la Liga MX para incorporar su marca dentro del futbol americano. Según Pioneros, el ’Gallos Blancos Football Americano’ será el equipo que ocupe su lugar dentro de la LFA.

Además de dar a conocer el nombre de sus sustitutos, Pioneros reveló que dentro de la LFA hay intereses que se han sobrepuesto al tema deportivo. “Para el Presidente de Pioneros de Querétaro (Braulio Huerta), la decisión de la LFA respecto a la no admisión del equipo responde a intereses personales en un claro acto de corrupción, al aceptar la creación de una nueva franquicia en una ciudad como Querétaro en donde ya existe un equipo profesional”, dice la publicación en Facebook.

El conjunto queretano señaló a Óscar Pérez y Francisco Orozco, presidentes de Fundidores de Monterrey y Dinos de Saltillo respectivamente, de respaldar el proyecto de Gallos Blancos. Los Pioneros también apuntaron que fueron estos mismos personajes quienes los invitaron a incorporarse a la LFA en su momento.

Una de las acciones que acusa Braulio Huerta, presidente de los Pioneros, es la nula transparencia por parte de la LFA y los privilegios que gozan otras franquicias por encima de ellos al no ser considerados ‘socios de la liga’.

“Desde noviembre solicité a la liga su organigrama y los sueldos que perciben todos y cada uno de los integrantes de la LFA, lo cual se entregó de manera incompleta con el pretexto de que Pioneros no es una franquicia que tenga sociedad con la liga, además de que no es información que se ventile de manera pública, pero al momento de solicitar el pago de la temporada 2021, Pioneros tenía que aportar las mismas cuotas que las franquicias que sí son dueños de la liga, pero sin tener los mismos derechos” expresó Braulio Huerta.

Huerta también ventiló que el conjunto de los Gallos Blancos absorberá los adeudos que tienen los equipos de la liga, específicamente Fundidores y Dinos. El presidente de los Pioneros también es consciente que, de manera estratégica, utilizarán al equipo de la Liga MX para ‘absorber a la afición’ del equipo.

“Es una total bajeza, aceptaron la nueva franquicia creada al vapor por dos razones fundamentales, la primera es que los dueños del Querétaro Futbol Club a través de Francisco Orozco, ofrecieron cubrir los adeudos que tiene la liga con sus proveedores, la cual en su mayoría es por parte de Fundidores y Dinos, además de que buscan, a toda costa, absorber a nuestra afición, al usar el mote de Gallos Blancos”, declaró Huerta en el comunicado.

Otro de los señalamientos por parte de la franquicia queretana fue la ‘oferta’ que les puso sobre la mesa de quedarse en la liga a cambio de ceder el 25 por ciento de la marca a la LFA, además de un cambio de plaza ya que Querétaro pasará a ser de los Gallos Blancos.

Al ser cuestionado sobre estos hechos, Alejandro Jaimes confesó un desconocimiento del tema y aseguró que la decisión de que Pioneros no participara en la temporada 2021 fue una ‘decisión tomada con la directiva’.

“Siempre he pensado que la ropa sucia se lava en casa, desconozco el contenido del comunicado. Esta decisión no fue una decisión arbitraria por parte de la LFA, es una decisión tomada con la directiva de Pioneros. No tengo una respuesta concreta para lo que diga este documento”, declaró Jaimes en conferencia de prensa.

“Las razones por las cuales Pioneros no participará, tienen que ver en alguna forma con lo que tú mencionaste. Los jugadores del equipo, al igual que lo estamos haciendo en la ciudad de Puebla, a participar en el nuevo equipo de la ciudad de Querétaro”, respondió Jaimes a una reportera que le planteó el caso de los Gallos Blancos Football Americano.

“La intención es que la afición queretana siga teniendo a un equipo de la LFA profesional. El equipo de Pioneros se queda en resguardo para esta temporada, con la expectativa que pueda volver en un futuro”, concluyó Jaimes.

