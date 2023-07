LFA: Reds ratifica a Mauricio García como entrenador de receptores

La conformación del staff 2024 de los Reds de la Ciudad de México continúa y ahora se ratificó a Mauricio García como entrenador de la unidad de receptores, con quienes se buscará tener talento similar entre jugadores mexicanos y extranjeros.

“En la parte de los receptores estamos bien, el año anterior tuvimos un muy buen funcionamiento con ellos, por lo que para la siguiente temporada no haremos muchos cambios en esa unidad, aunque sí buscaremos que sea reforzada”, comentó el head coach del equipo, Raúl Rivera.

Mauricio García reconoció que en la unidad de receptores se han cometido algunos errores al momento de reclutar jugadores, sobre todo en el caso de los extranjeros, pero afirma que el equipo cuenta con mucho talento que hay que explotar de mejor manera, sobre todo en el caso de los mexicanos.

“No hemos tenido el tino de lograr que todos los jugadores tengan una actitud positiva. Sin embargo, otros más sí han encontrado la forma de hacer equipo y con ellos sí hemos logrado crear cosas importantes. Por eso nuestro objetivo este año será lograr que no haya diferencia ni de capacidades ni de actitud entre los receptores extranjeros y los nacionales. Tenemos que lograr que se vea todo como equipo, que se hable un mismo idioma”, señaló el coach García.

A decir del entrenador los receptores de Reds contaban con amplio talento la temporada anterior, pero en ocasiones las desconcentraciones provocaron que se soltaran algunos balones en momentos clave.

“Confío mucho en el talento mexicano, creo que podrían estar a la par del talento extranjero. Sin embargo, la velocidad que tienen sí cambia las formas de juego. Jugadores como Manigo o Harris (ambos de Caudillos) sí están en un nivel aparte, pero preparándonos con nuestros jugadores nacionales podremos llegar a eso, porque es tan solo un pasito lo que nos falta”, afirmó el entrenador.

Egresado de los Pumas CU en la liga mayor y seleccionado nacional en diversas ocasiones, Mauricio García inició su carrera como entrenador en el propio equipo de la UNAM y ahora es también dirigente de la organización Corsarios, donde aplica su conocimiento en la preparación de niños y jóvenes jugadores

Para el coach el objetivo del siguiente torneo es armar una unidad de receptores que cuente con mucha seguridad en las manos, pero también, amplia capacidad para apoyar al resto de la unidad ofensiva.

“Seguramente no tendremos mucho reclutamiento, ya que el coach Raúl Rivera me ha señalado que está conforme con el talento que tenemos, aunque sí tendremos algunas incorporaciones. Lo que también es un hecho es que todos los receptores no solo deberán cachar bien, sino que deben tener amplia capacidad para realizar bloqueos y apoyar a los corredores y el quarterback con el trabajo sin balón”, comentó.

