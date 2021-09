Liliana Ibáñez: 'En mi mejor versión te puedo asegurar que estoy en París 2024'

Con o sin apoyo de la Federación Mexicana de Natación o la Conade, Liliana Ibáñez ya trabaja con el objetivo fijo de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

"He vivido varias administraciones donde no he tenido apoyo, de los 10 años que pasé en la Universidad de Texas A&M solamente en dos tuve apoyo al 100 por ciento. Viví muchos años en EU sin tener dónde dormir, sin tener qué comer, sin tener cero apoyo para competencias, entonces no es algo que yo te diga el mundo se cae, he estado acostumbrada a encontrar la manera y sé buscar mis medios.

"Tuve el apoyo gran parte del ciclo olímpico, al final para la competencia de Florida fue cuando me dicen ‘o das la marca B o va a existir una reducción de tu beca por parte de Conade’ y ahí fue donde se acabó el apoyo porque venía de una pandemia, de una operación de rodilla y definitivamente en unos meses no iba a dar la marca B, pero no es algo nuevo para mí. A veces pensamos que ha habido mucho apoyo a lo largo de los años y te puedo decir que he vivido tres o cuatro generaciones de atletas, estoy en selección nacional desde los 13 años, tengo 30 y me ha tocado tenerlo todo y no tener nada", platicó Ibáñez en entrevista con RÉCORD.

Después de dos años complicados de lesiones, la nadadora más rápida en la historia de México se prepara para los Campeonatos Mundiales de Natación FINA Fukuoka 2022 y Doha 2023, así como los Juegos Centroamericanos San Salvador y los Panamericanos Santiago, ambos en 2023, para llegar en su mejor versión a la máxima justa deportiva.

"Ahorita ya estoy bien, ya estoy sana y tengo tiempo para trabajar, para entrenar, perfeccionar técnica y empezar a bajar mis tiempos y volver a ser mi mejor versión. En mi mejor versión te puedo asegurar que estoy en París, con mis mejores tiempos que son de 2018 tengo muchas posibilidades y si bajo mis tiempos ya podemos empezar a pensar en más, pero ahorita en lo que quiero enfocarme es en nadar como he nadado en el pasado", aseguró.

