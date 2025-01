Listo el cuadro principal para el Ultimate Tennis Showdown Guadalajara; destaca Kyrgios

Todo listo para que Ultimate Tennis Showdown aterrice en Guadalajara. Con la confirmación de ocho de los mejores jugadores del tenis mundial, quedó integrado el cuadro principal para la primera fecha de la Ultimate Tennis Showdown (UTS) de la temporada, la cual se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en las canchas duras del Centro Panamericano de Tenis de Zapopan.

CAPTURA DE PANTALLA: X

La lista de participantes se completó con los tenistas checos Tomas Machac y Jakub Mensik, además del francés Adrian Mannarino, quienes se suman a un cartel que ya incluía al australiano Nick Kyrgios, su compatriota Thanassi Kokkinakis, el noruego Casper Ruud, el canadiense Denis Shapovalov y el italiano Flavio Cobolli.

Los ocho jugadores fueron divididos en dos grupos y el formato se compondrá de cuatro encuentros diarios de alto nivel:

CAPTURA DE PANTALLA: X

Grupo A: Casper Ruud (primer sembrado), Nick Kyrgios, Denis Shapovalov y Adrian Mannarino.

Grupo B: Tomas Machac (segundo sembrado), Flavio Cobolli, Thanassi Kokkinakis y Jakub Mensik.

Calendario de partidos: UTS Guadalajara 2025

Viernes 14 de febrero

Flavio Cobolli vs Jakub Mensik

Nick Kyrgios vs Denis Shapovalov

Tomas Machac vs Thanassi Kokkinakis

Casper Ruud vs Adrian Mannarino

Sábado 15 de febrero

Thanassi Kokkinakis vs Jakub Mensik

Nick Kyrgios vs Adrian Mannarino

Tomas Machac vs Flavio Cobolli

Casper Ruud vs Denis Shapovalov

CAPTURA DE PANTALLA: X

Domingo 16 de febrero

Tomas Machac vs Jakub Mensik

Denis Shapovalov vs Adrian Mannarino

Flavio Cobolli vs Thanassi Kokkinakis

Casper Ruud vs Nick Kyrgios

