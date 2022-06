Marcelo Ebrard: '¿Por qué no podríamos traer otros Juegos Olímpicos a México?'

Después de 54 años de haber celebrado los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica, México sueña con la posibilidad de ser sede de la máxima justa deportiva en 2036.

Así lo expresó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), quien le hará el planteamiento al Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

"¿Qué no podríamos traer otras Olimpiadas (sic) a México? ¿Por qué no? Dice nuestro Presidente: ‘estamos en una transformación de la vida nacional y una parte importante de esa transformación es cómo nos vemos a nosotros mismos'. ¿Por qué no lo vamos a hacer?, pues hagámoslo, propongámoslo, organicemos. Oye, pero nos va a tomar 20 años, van a pasar muchas lecciones, muchas encuestas, muchas primarias, muchas cosas van a pasar. Es a largo plazo, tendría que ser 2036.

En el Comité Olímpico Mexicano me preguntan ¿ Y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país ?

Les respondo ¿porqué no?

Sí podemos.

En el Comité Olímpico Mexicano me preguntan ¿ Y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país ?

Les respondo ¿porqué no?

Sí podemos.

Si autoriza el Presidente López Obrador,empezamos.

"Le he dicho a María José Alcalá (presidenta del COM), y a varios presidentes de federación, hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al Presidente de la República, y si él nos autoriza empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en 2036”, declaró Ebrard Casaubón, tras la firma del Convenio de Concertación de Acciones con el Comité Olímpico Mexicano rumbo a París 2024.

“Sería un orgullo para México volver a ser sede. Si el señor Presidente de la República lo autoriza, inmediatamente procedemos a preparar y presentar la propuesta de México para 2036 o 2040. El tiempo no es tan importante, no lo estamos pensando para un beneficio a corto plazo, sino que México esté en la escena internacional”, enfatizó. La elección de la sede para los Juegos de 2036 se realizará en 2029, por lo que México ya alzó la mano, al igual que España y Egipto.

“Las complejidades siempre van a haber muchas, lo importante es que tendríamos el acompañamiento del gobierno federal, con el acompañamiento del canciller podemos lograr un rotundo éxito a favor del movimiento olímpico y a favor de los deportistas de este país.

“Se pensaba que era descabellado en el 68 y solamente dos países de Latinoamérica han logrado hacer los Juegos Olímpicos: Brasil y México y México fue el primero. Entonces creo que es descabellado quedarnos estáticos, no movernos, el movimiento olímpico en Latinoamérica tiene que volver a surgir fuerte, dinámico y creo que es el momento de hacerlo”, explicó Alcalá.

