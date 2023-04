María José Alcalá asegura que los Juegos Olímpicos 2036 en México son viables

Tras varios meses de gestión para la candidatura de México como sede de los Juegos Olímpicos 2036, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, dio a conocer los detalles del proyecto, el cual aseguró va por buen camino y tomando forma.

En entrevista con AS México, Alcalá explicó que ya hay avances y pláticas con el Comité Olímpico Internacional (COI), el cual se mostró emocionado al ver a México interesado.

"Se dio la carta de intención para que el COI, y sobre todo el presidente Thomas Bach, pudieran ver con claridad que hay un gran interés por parte del gobierno de México.

"Esta carta de intención tiene que analizar todo lo que implica ser sede: cómo se tiene que implementar el modelo económico, porque el país anfitrión tiene que ser una economía resiliente, y los temas sostenibles, lo referente a dejar un legado. Para Thomas Bach fue un gusto que México estuviera ahí, eso le causó una gran emoción", mencionó.

Con motivo de los 100 años del Comité Olímpico Mexicano, el Canciller @m_ebrard y nuestra presidenta @maryjosealcala le hicieron entrega a Thomas Bach una antorcha olímpica hecha por César Menchaca. pic.twitter.com/OESxIWYmg6 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 28, 2023

Además, detalló que los Juegos Olímpicos son viables en territorio mexicano, pues considera que tiene las condiciones necesarias y cuenta con tiempo suficiente para mejorar en ciertas áreas.

"Lo vemos con una realidad clara, de que es posible. Es cierto, la Agenda 2020 nos obliga a los Comités Olímpicos Nacionales a crear los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Entendemos esa nueva era del olimpismo, un olimpismo 365, que esté en todo tiempo, en todos lugares, con toda la gente, para que todos conozcan más del movimiento olímpico siempre y no cada cuatro años.

"México tiene ciudades con infraestructura deportiva, la cual no tendría que cambiar sino fortalecer. Además, se han organizado Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Ya hay estados y ciudades interesadas. No nos deben espantar las críticas, no deben hacernos pensar que esto es una locura.

"Tenemos de 12 a 16 años para mejorar, por ejemplo, las cuestiones de seguridad. De 12 a 16 años en los que tenemos que plantear muy bien qué legado se le va a dar al país. 12 a 16 años para crear todo un sistema de movilidad que sea amigable con el medio ambiente. ¿Esto no serviría de desarrollo para el país? ¿Esto no mejoraría el sistema de salud de un país? Que a través de los JJOO crezca el país, como pasó en 1968", explicó.

Asimismo, mencionó que debe existir coordinación con las autoridades mexicano, puesto que hay implicaciones políticas, sociales y económicas en el proyecto de candidatura.

Esto es de ir convenciendo, de ir explicando, de ir generando. Tenemos que ir convenciendo a las diferentes fuerzas políticas, gubernamentales, a los mismos deportistas de que México puede. No es fácil, por supuesto. Se puede pensar que es un tema político, pero prefiero ver a alguien que tiene definido, con visión amplia, cómo se puede utilizar el deporte a favor de una nación.

"La parte del gobierno la lleva el canciller Marcelo Ebrard. Nosotros somos entes colaboradores. Esto no solo le corresponde al COM, el interés es también del gobierno de México y tenemos que hacer una mancuerna, pero todo esto se tendrá que ir desarrollando. No es un camino a hacer solos, tienen que irse sumando todas las voluntades.

"Todo eso se va a ir conectando. También hay que generar una plataforma turística. Todo esto se irá hilando, pero primero hay que arrastrar muy bien el lápiz, meter gente especializada en temas de urbanismo, de sociedad, de relaciones internacionales. Va a ser muy importante toda la diplomacia mexicana que va a colaborar mucho con nosotros.", finalizó

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡MÉXICO SE CUELGA EL ORO EN LA COPA DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO!