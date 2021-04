María José Alcalá: 'Falta de unidad impide que el deporte, como política pública, sea eficaz'

La falta de transversalidad, planeación, coordinación y unidad impiden que la actividad física y el deporte como política pública sean homogéneos y eficaces, aseguró la exclavadista olímpica Mari Jose Alcalá.

"Si no tenemos comunicación, si no tenemos integración, planes en líneas de acción dispersas, esquemas educativos de salud, que no son integrales, que son ocasionados a veces nada más por ocurrencias, pues va a hacer que sigamos teniendo una complicada situación en el deporte nacional. El deporte en sí está viviendo una implosión para poder generar la correcta implementación de las políticas públicas, pero siento que algo que debe hacer el deporte en toda su conformación es saber hacer equipo y la comunicación para lograrlo es muy importante.

"Creo que debe existir una transversalidad en todos los planes y programas diseñados desde todas las dependencias de gobierno en la materia, deben de existir todos los programas que se desarrollan por todos los que conforman el Sinade, se deben de fortalecer todos los mecanismos gubernamentales en la fase de implementación de sus políticas públicas en la materia. Está demostrado que el 'talón de Aquiles' de la política gubernamental, precisamente es la implementación, se tiene que hacer cumplir lo establecido con las reglas de operación, con la Ley, para el correcto ejercicio de los recursos", expuso Alcalá, Maestra en Administración Pública, durante el webinar Aspen MX | Project Play para conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

En la charla estuvieron presentes: Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA.

"El reto principal ahorita es saber cómo trabajar en equipo todos para que los niños y jóvenes se enamoren de la actividad física, del deporte. Nuestro trabajo es hacerle creer a todas esas niñas y a todos esos niños que realmente pueden realizar lo que ellos quieran", mencionó Llamas.

"Lo más difícil en nuestro país es hacer equipo, si vemos a los deportes de conjunto, nos daremos cuenta de que son un reflejo del país. En el momento en el que todos creamos en esa idea vamos a funcionar a pasos agigantados de la manera positiva que todos creemos que podemos", agregó el sinaloense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS OLÍMPICOS: CANCELADOS PREOLÍMPICOS DE SALTOS, NATACIÓN ARTÍSTICA Y AGUAS ABIERTAS