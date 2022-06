Mariela Real, convencida de que logrará estar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Cada zancada, metro recorrido, entrenamiento y gota de sudor que Mariela Real ha dedicado en sus 18 años en el atletismo han sido impulsados por el sueño olímpico.

Consciente de sus capacidades en la pista, la nayarita de 29 años comenzó el ciclo olímpico convencida de que logrará su objetivo en París 2024 en la prueba de 800 metros.

"Es algo que sueño desde que soy niña, entonces uno no para hasta que consigues el objetivo principal. Sé que está en mis manos, que puedo lograrlo y el trabajo diario, constante, sé que me va a hacer lograrlo", platicó Real en entrevista con RÉCORD.

"Creo que va a ser el mayor reto de toda mi vida el estar en unos Juegos Olímpicos y poder ser una motivación para todos aquellos niños y jóvenes que lo intentan y ser una inspiración para ellos", mencionó.

El haberse quedado a un segundo de la marca para los Juegos de Tokio 2020 fue un duro golpe para Mariela, quien rompió el récord mexicano de 800 metros que impuso Ana Gabriela Guevara en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maracaibo 98 (2m01.12seg) tras cronometrar 2m00.92seg en el Portland Track Festival, en EU.



"El no haber clasificado a los Juegos Olímpicos fue un golpe muy fuerte para mí porque me venía preparando demasiado bien, muy fuerte y el no poder conseguir el boleto fue un golpe, pero bueno, ya lo superé y estoy entrenando para este próximo (ciclo olímpico) que estoy segura que sí estaré", añadió la corredora que apunta a la justa que se realizará en dos veranos, un recorrido más corto debido a que la pandemia movió la cita en Tokio.

"Voy avanzando bien, me siento muy fuerte, me quedé a un segundo de estar en ese evento máximo que es mi sueño y me dio muchísimo la confianza de haber roto el récord mexicano de Ana Guevara, que ya tenía más de 23 años que nadie lo hacía. Todos esos resultados que se han dado en estas competencias me han dado la confianza de que vamos avanzando para llegar fuertes al objetivo principal que son los Olímpicos", sentenció.

