Mauricio Martínez, capitán de los Borregos, reconoce que la derrota del Clásico Regio fue dolorosa

Los Borregos Salvajes cayeron en el primer duelo de la temporada de la ONEFA, pues perdieron frente a los Auténticos Tigres en el NRG Stadium, en donde Mauricio Martínez, capitán del equipo del Tec, destacó que la derrota fue dolorosa.

“Disfrutamos del ambiente en el estadio y de todo se aprende y es una derrota dolorosa en un clásico, pero ahora toca pensar en el siguiente rival”, mencionó Martínez tras finalizar el encuentro.

Además, César Altamirano, entrenador de los Borregos, entiende que quedó a deber, ya que perdieron el juego por la falta de comunicación que tuvo con su mariscal de campo.

“El ruido en el estadio fue demasiado y hubo una cuarta oportunidad que le grite al mariscal de campo, pero no me escuchó y no pudimos concretar la oportunidad para irnos adelante en el marcador, pero agradecido por la oportunidad de jugar en un estadio como este y ojalá sigan programando más juegos en estadios de la NFL”, finalizó Altamirano.

Hay que destacar, ambos equipos se vieron las caras en el último juego de la temporada pasada, la cual ganaron los del Tec de Monterrey.

