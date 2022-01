Medvedev se rindió en elogios con Nadal tras título en Australian Open: 'Eres el héroe de la semana'

Desde Australia, el Rod Laver Arena atestiguó una de las finales con cierre apasionante y trofeo indiscutible para el vencedor: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev, donde la lucha reñida y una remontada por parte del español, le permitió convertirse, por segunda ocasión consecutiva, en campeón del abierto australiano.

Medvedev no escatimó elogios al español. Tenía el partido y el título, el segundo Grand Slam de su carrera, en la mano. Pero la reacción del ibérico cambió la situación.

"¿Estas cansado?", bromeó Medvedev mirando a Nadal. "Has hecho un gran partido a un nivel alto", continuó.

"Estoy un poquito cansado pero felicidades a Nadal. Eres el héroe de la semana ", continuó el número dos del mundo, que felicitó después a todo su equipo.

Tras llevarse el último set por diferencia de 7-5, Nadal obtuvo la victoria por recuperación de situarse a la baja en los sets iniciales, y Medvedev salió del panorama de frustración que le había dejado la remontada, para rendir elogios al ganador, y declarar lo que atraviesa su mente luego del rendimiento y desempeño propios:

"Hemos hecho lo mejor posible espero que lleguen más victorias. Agradezco a todos el apoyo a mis amigos, a mis padres a la familia. intentaré hacerlo mejor la próxima vez", apuntó Medvedev, finalista en Australia por segundo año seguido.

Más tarde, en la rueda de prensa, también se expresó ante el apoyo constante y exclusivo a Rafa: "Él fue muy fuerte, aunque no se ha entrenado mucho. No tengo muchos arrepentimientos en cuanto al tenis que he jugado. Voy a trabajar más fuerte. No estoy decepcionado con mi tenis", explicó.

Rotterdam y Acapulco son los próximos desafíos del ruso para comenzar a la suma de puntos y escalar a nuevas aspiraciones que pueden llevarlo a ser el número uno en el mundo, y tercero en serlo en su país, después de Kafelnikov y Safin.