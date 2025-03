Megan Faraimo tras campeonato de Diablos Rojos Femenil en la LMS: "Es un sueño"

Megan Faraimo llegó a la Liga Mexicana de Softbol (LMS) con la etiqueta de lanzadora elite en Estados Unidos y no quedó a deber. La originaria de California se quedó con la triple corona de pitcheo y fue pieza clave para que Diablos Rojos Femenil lograra su primera campeonato.

Aunque le tocó cerrar en el último juego de la Serie de la Reina, este viernes ante Sultanes Femenil, en el Estadio Alfredo Harp Helú, fue la encargada de lanzar tres outs en la séptima entrada para finiquitar el triunfo 0-5.

Fairamo se consagró como figura en el torneo | X: @DiablosFem

"Mi único sueño era regresar a casa con el trofeo, ganar el campeonato", declaró Faraimo cuando se le preguntó si alguna vez soñó con la ovación que la afición escarlata le regaló cuando acabó el partido. "Toda la temporada fue un sueño":

Por otra parte, compartió que no hay nada más increíble que ser campeona a lado de gente extraordinaria. "Este equipo ha sido extraordinario toda la temporada; creo que merecíamos la victoria".

Destacó que incluso en los malos momentos, nunca se dieron por vencidas. "Este es un juego de fallas, pero tendrás una oportunidad cada ocasión. Este equipo se mostró en cada partido sin miedo".

WE ARE THE CHAMPIONS 🏆🗣️ #M1SIONCUMPLIDA pic.twitter.com/vZXk20gQf3

— Diablos Rojos Femenil (@DiablosFem) March 22, 2025