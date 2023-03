Este domingo se llevó a cabo el torneo de clasificación del Mexico City Open, el cual se llevará a cabo del 27 de marzo al 1 de abril en el Estadio Rafael "Pelón" Osuna del Centro Deportivo Chapultepec.

El tenista sonorense, Alan Fernando Rubio, venció a Denis Yevseyev de Kazajistán (6-4, 6-4), logrando su clasificación al torneo y amarrando su próximo enfrentamiento en contra del francés Terence Atmane, número 294 del mundo en el ranking de la ATP.

"Fue una buena primera ronda a pesar de que no he tenido mucho ritmo de competencia. Me sentía bien en la altura, algo que por lo regular es complicado entre todos los jugadores, pero lo usé a mi favor ahora que estamos jugando en casa, ya que me sentí más cómodo y apoyado por el público", dijo Rubio.

Lamentablemente, fue un día agridulce para los mexicanos, ya que el acapulqueño, Alex Hernández, perdió con Evan Zhu de Estados Unidos (6-4, 5-7, 6-2), a pesar de generar diversas oportunidades de rompimiento, las cuales no pudo aprovechar en los momentos clave.

Por su parte, el queretano, Luciano Alcocer, fue derrotado por Federico Gaio de Italia (6-2, 6-0), sin embargo, no todo es malo para él, puesto que el azteca se mudará a Estados Unidos para integrarse a la gira universitaria NCAA con Alabama.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE CARLOS ALCARAZ REGRESÓ A LA CIMA DEL TOP MUNDIAL Y DESPLAZÓ A NOVAK DJOKOVIC