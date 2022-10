México compite por los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, informó el canciller

México, por los Juegos Olímpicos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que nuestro país competirá por la organización de los Juegos Olímpicos de 2036 contra ciudades como Londres, Inglaterra y Doha, Qatar.

"Cada vez están presentando las posiciones de cada país con más anticipación; con más años antes se tiene qué presentar, si quieres participar o no. Ahora se está discutiendo, o se está presentando para 2036 o 2040. Son esas dos opciones", señaló el canciller.

Asimismo, Marcelo señaló que sí se puede hacer en México, pues la Ciudad de México cuanta con las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1968, que albergó dicha locación del país.

"Si México quiere participar en 2036 o 2040, ya tiene que presentar. Ahí la pregunta es: ¿Por qué no, si ya hicimos una? Si tenemos las instalaciones olímpicias, ¿por qué México no lo va a tener? No hay razón".

Finalmente, Ebrard señaló que está dando este paso hacia el futuro porque tiene el respaldo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Yo no podría cuidar el lugar de México si no tengo el respaldo del presidente. Salvo que me digas: 'no lo apuntes', pero como ya son tantos años hacia delantte tenemos que presentarlo, guardar el lugar de México".

