NASCAR México Series 2022: Rodrigo y Julio Rejón anunciaron su regreso a las pistas

Los pilotos mexicanos Julio y Rodrigo Rejón, regresan a las pistas este fin de semana para continuar con la actividad del Campeonato NASCAR México Series 2022, cuya cuarta fecha se llevará a cabo este 25 y 26 de junio en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, en Guadalajara.

Julio viene de conseguir el segundo lugar de la categoría Challenge en la competencia que se corrió en el Súper Óvalo Dorado de Chihuahua, en una competencia que estuvo cerca de ganar. Sumado a esto, el piloto está muy motivado, pues recientemente debutó con dos primeros lugares en la Super Copa conduciendo el GTM Campeón.

“Nos ha ido muy bien en este autódromo, es el único donde hemos logrado un 1-2 mi hermano y yo. Vengo enrachado y muy contento de acumular bastantes podios en las categorías que he tenido oportunidad de participar, Super Copa, Fórmula 4, Endurance, quiero seguir estirando esa racha. Me he estado preparando todavía más, porque sé que me ha ido bien pero no he aflojado en el entrenamiento físico, sobre todo para estas fechas que son las de mayor temperatura dentro de la cabina del coche”, comentó.

Además, explicó que este fin de semana se empalmó la NASCAR con la tercera fecha de la Fórmula 4 y la Endurance, que en esta ocasión es Endurance de 12 horas.

“Habrá pilotos que nos estarán remplazando uno de ellos es mi papá, Gerardo Rejón, que va a arrancar el Fórmula 4 también. La idea seguir sumando puntos para mantenernos en la pelea del campeonato que es uno de los que me interesa mucho obtener”, concluyó Julio Rejón.

Por su parte, Rodrigo está convencido de que no tiene otra opción más que ganar, pues viene de tener un par de carreras complicadas, asegura que fue la mala suerte lo que no les ha permitido subir al podio, y es que ha estado muy cerca de conseguirlo, pero la fortuna no ha estado de su lado.

“Guadalajara es una pista donde siempre nos va muy bien, ya he ganado en un par de ocasiones. Va a estar llena la grada y eso me va a inspirarme bastante porque tengo que ganar o ganar no hay de otra”, afirmó.

