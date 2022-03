Nick Kyrgios: 'Roger Federer ya quedó fuera de la discusión sobre el mejor tenista'

Desde hace aproximadamente 20 años los circuitos y los Grand Slam de la ATP han sido dominados por tres grandes tenistas, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el dominio de los tres ha sido tal que incluso se habla que entre ellos puede estar el mejor tenista de la historia.

Sin embargo, para Nick Kyrgios el suizo Federer no entra en esta discusión por conocer al GOAT (Greatest Of All Times) del Tenis.

"Roger ya quedó fuera de la discusión sobre el ‘GOAT’. Tiene un récord muy negativo contra los otros dos (Nadal y Novak Djokovic) y ni siquiera creo que pueda ganarles en césped", aseguró Nick Kyrgios en una plática dentro del podcast "No Boundaries".

Además, el australiano reconoció que Nadal podría convertirse en el Mejor de todos los tiempos si se alza con el título de Roland Garros y llega a la cifra de 22 Grand Slams ganados.

"Nunca he dudado de Nadal a lo largo de su carrera. Si gana Roland Garros es sin duda el mejor de todos los tiempos. Si Nadal gana 22 Grand Slams, tiene la corona", refirió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERENA WILLIAMS SOBRE LA SANCIÓN DE ZVEREV: 'SI HICIERA ALGO ASÍ ESTARÍA EN LA CÁRCEL'