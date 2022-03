Elina Svitolina: Compatriotas le ven como ganadora pese a eliminación en el Abierto de Monterrey

Elina Svitolina no estuvo sola en el Abierto de Monterrey, durante toda su participación a lo largo de esta semana en el torneo regio, un grupo de cinco chicas ucranianas se dio cita cada que la tenista jugaba para alentarla y unirse hoy más que nunca en un solo sentimiento, el orgullo de ser de Ucrania.

Desde hace unas semanas esta nación europea ha entrado en conflicto bélico con Rusia y desde entonces, cada ucraniano en todo el mundo ha mostrado abiertamente sus colores, ha alzado la voz para terminar ya con este capítulo que ha dejado ya más de dos mil muertes de civiles.

Svitolina era la cabeza de serie del Abierto de Monterrey y la favorita sentimental para llevarse la corona y aunque el viernes por la noche cayó en cuartos de final contra la colombiana Camila Osorio, sus compatriotas la ven como toda una ganadora.

"Ella no perdió, para nosotras ella no perdió es una muy buena ganadora", respondió a RÉCORD Liubov Parkhomenko.

"En este caso hay mucha gente aquí que quizá no la conozcan mucho, pero gritan y la apoyan a ella y eso es muy importante para nosotros", afirmó por su parte Victoria Babaeva, tanto ella como Liubov eran parte de las cinco chicas que ataviadas con las banderas de Ucrania y que ante cada punto ganador de Svitolina, hacían notar su presencia.

"Nosotras no la conocemos, pero la sentimos como una hermana porque es de nuestro país, Ucrania es ahora una gran familia", respondieron ambas.

Cuando supieron que una compatriota suya participaría en el Abierto de Monterrey se dieron a la tarea de venir de manera constante y apoyar a Elina pues para Liubov, Victoria y el resto de las chicas europeas que radican en la Sultana del Norte, es importante hacerla sentir querida y apoyada.

"Es muy importante para ella ahora, tenemos una guerra y hay que apoyarnos más que nunca", afirmaron.

Por su parte la colombiana Camila Osorio, quien justamente dio cuenta de Svitolina el viernes por la noche le mandó un mensaje de apoyo tanto a ella como al resto del pueblo ucraniano.

"Oro todos los días por todas las personas, por todo lo que está sucediendo ahorita en la guerra. Me gustaría decirle que la admiro porque no es fácil. Imagínate todo lo que está viviendo y está jugando un partido. No sé qué sea lo que pase por su cabeza, por el tema de sus amigos, su familia, su gente. Es una guerrera y mis respetos para ella", declaró la sudamericana.

