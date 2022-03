Serena Williams sobre la sanción de Zverev: 'Si hiciera algo así estaría en la cárcel'

La conducta de Alexander Zverev en el Abierto Mexicano de Acapulco dio mucho de qué hablar luego de ser irrespetuoso con el juez en turno. Ahora, la sanción sigue dando de qué hablar y Serena Williams mostró su inconformidad.

"Desde luego que hay un doble estándar. Probablemente estaría en la cárcel si hiciera algo así, no lo digo en broma", dijo para CNN. "Ves que pasan otras cosas en el circuito y te preguntas, '¿qué pasaría si yo lo hubiera hecho?', pero está bien", recalcó Williams.

Serena es una jugadora que también ha dado de que hablar por momentos en los que la adrenalina la ha controlado, pero no se arrepiente del carácter que tiene.

"Al final del día, soy quien soy, me gusta quién soy, me encanta el impacto que he tenido con la gente y puedo tener en compañías en las que invierto, en las mujeres y la gente de color.

"Si no tuviera esa pasión como la que tengo en la pista, no la tendría para lo que hago fuera de ella. Lo acepto y me emociona seguir teniendo esa pasión", concluyó Serena.

