Novak Djokovic atraviesa su segunda peor racha sin títulos de Grand Slam

Por séptimo Grand Slam consecutivo, Novak Djokovic verá cómo alguien más levanta el trofeo de campeón. En caso de no lograr ser campeón en el US Open, acto que parece muy complicado, Nole igualaría su segunda peor racha sin títulos de GS en su carrera.

Desde el US Open del 2023 Novak no ha podido coronarse en un Major y ese tan ansiado título 25 sigue siendo un sueño solamente. Su mejor oportunidad llegó en Wimbledon del 2024 llegando a la Final, pero terminó cayendo ante Carlos Alcaraz. En los otros seis GS no logro alcanzar el partido por el título.

AP

Esta mala racha se compara a la que tuvo entre 2016 y 2018. Tras ganar Roland Garros en 2016, Nole sumó ocho torneos Major sin poder ser campeón, rompiendo la racha en Wimbledon del 2018. En aquella mala racha también llegó solo a una Final.

Cabe destacar que esta no es su peor racha sin ser campeón de un Grand Slam, pues, tras coronarse por primera vez en el 2008 en el Australian Open, tuvieron que pasar 12 torneos más para que finalmente lograra levantar otro título, nuevamente en Australia. Además, previo a coronarse por primera vez también tuvo que disputar otros 12 torneos major en los cuales su mejor resultado fue la Final del US Open en el 2007.

AP

En cuanto al Big 3, la peor racha sin títulos la tiene Roger Federer. Para ganar su primer título tuvo que disputar 18 GS y tras conseguir el primero su peor racha fue de 15 torneos disputados sin títulos entre Wimbledon del 2012 y Australian Open del 2017.

Por su parte, Rafael Nadal sólo tuvo que jugar 6 major para ser campeón por primera vez en Roland Garros, desde entonces su peor racha fue de nueve GS disputados sin poder coronarse entre el RG del 2014 y el RG del 2017.

Novak sigue demostrando que todavía tiene un gran nivel pues ha llegado a tres Semifinales consecutivas, pero parece que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz están un peldaño por arriba del serbio. Aunque Nole aseguró que su retiro aún no está cerca, poder ganar otro Grand Slam, de momento, parece algo inaccesible.