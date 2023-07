Novak Djokovic conisguió su victoria 30 al hilo en Wimbledon y se acercó a una marca histórica

Novak Djokovic ha hecho de Wimbledon su fortaleza. El tenista serbio llegó a 30 victorias consecutivas en “The Championship” tras imponerse en segunda ronda al australiano Jordan Thompson por 6-3, 7-6(4), 7-5.

Esta victoria también significó la número 350 en Grand Slam de Nole, lo que lo pone a 20 triunfos de superar a Roger Federer, quien se retiró con 369 partidos ganados en Majors.

Pese a la gran cantidad de récords y títulos que ha cosechado, el balcánico no es ajeno de lo que piense la gente y admite aún sentir presión en los grandes torneos: “Cada vez que salgo a jugar, especialmente en Grand Slam y en las canchas centrales, siento una presión tremenda y enormes expectativas de mí mismo y de todo el mundo”.

Es un sentimiento al que ya me acostumbré. Lo acepto porque me da una mayor motivación para esforzarme en hacer más historia. No creo que cambie mientras siga jugando. Independientemente de la carrera por ver quién tiene más Grand Slams, todavía quiero hacer mi propio camino. Eso es lo que más me motiva hoy en día”, reveló luego de superar la segunda ronda en Wimbledon, como lo ha hecho 17 veces de las 18 que ha participado.

Con esta victoria, Djokovic se unió a Pete Sampras (31), Roger Federer (40) y Bjorn Borg (41) como los jugadores que han hilvanado 30 o más victorias en el Grand Slam más antiguo. Para superar a “Su Majestad” e igualar a “Ice Brog”, Novak tendría que ganar el torneo este 2023 y alcanzar la final en 2024.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry y el suizo Stan Wawrinka, quienes disputarán su duelo la madrugada de este jueves.

