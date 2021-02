Novak Djokovic: 'Se habla mucho de la Next Gen pero todavía tienen mucho trabajo por hacer'

Novak Djokovic disputará su novena Final del Australian Open y en ninguna de las anteriores ha perdido y ahora su rival será Daniil Medvedev, quien junto a tenistas como Dominic Thiem, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, forma parte de la llamada Next Generation (Nueva Generación) 'Next Gen' del tenis.

La Next Gen amenaza al Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), que se ha quedado con 14 de los más recientes 15 Grand Slams, para arrebatarles el trono del deporte blanco en el mundo, algo que el propio Djokovic ve lejano previo a medirse a Medvedev.

"Se ha hablado mucho sobre las nuevas generaciones que vendrán y tomarán el relevo de nosotros tres, pero en realidad eso no está sucediendo todavía. Podemos hablar de ello todo el día pero, con mi respeto a todos ellos, todavía tienen mucho trabajo por hacer. No voy a quedarme aquí y entregárselo. Voy a hacer que se esfuercen por conseguirlo", reveló el Djoker en entrevista con The Clube del canal Eurosport.

Además, el serbio respondió a las palabras de Daniil, quien aseguró que "Djokovic tiene la presión queriendo alcanzar a Roger y Rafa. Tiene mucho más que perder que yo. Soy el espirante y me gusta que sea así".

"La presión siempre está, forma parte de lo que hacemos", replicó Novak, que enfrentará su Final número 28 de Grand Slam, igualando a Nadal y colocándose a tres de las de Federer.

