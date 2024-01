¡Nueva lesión! Rafa Nadal sufre desgarro y se baja del Australian Open

Tras su derrota ante Jordan Thompson en el ATP 500 de Brisbane el pasado viernes, Rafael Nadal confirmó las preocupaciones al revelar una molestia muscular, describiéndola como "en una zona similar a la del año pasado".

Este domingo, a través de sus redes sociales, el tenista español informó a sus seguidores sobre la lesión, brindando detalles sobre el alcance del problema.

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como saben, me preocupó. Una vez que llegué a Melbourne he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias", compartió Nadal.

A pesar de la noticia alentadora de que no se trataba del mismo músculo afectado en enero del 2023, que lo llevó a una cirugía y a una larga ausencia de las canchas, el tenista español confirmó su retiro del Australian Open, el primer Grand Slam del año.

"Ahora mismo no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en partidos a cinco sets. Por lo tanto, vuelvo a España para ver a mi médico, recibir un tratamiento y descansar", detalló Nadal, dos veces ganador del Australian Open y ex número 1 del mundo con 22 títulos de Grand Slam.

Cabe destacar que Nadal ya había insinuado antes de su participación en Brisbane que la competición podría ser demasiado pronto para él, ya que aún se encuentra en el proceso de adaptación a las sensaciones de su cuerpo y recuperación del ritmo después de varios meses de inactividad.

