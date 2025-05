Ocho mil corredores llenan de energía Reforma en la segunda Carrera San Rafael Balance 2025

La Ciudad de México se convirtió en el punto de encuentro para 8 mil corredores que participaron en la segunda edición de la Carrera San Rafael Balance, un evento que reunió a atletas profesionales, aficionados y primerizos bajo el lema “DeSídete”, con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable y equilibrado.

Competidores l CRÉDITO X:Rodd24

La competencia ofreció dos rutas: 5 kilómetros, con salida en la Torre Mayor y meta en la Estela de Luz, y 10 kilómetros, que además recorrió la zona de Chivatito y la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Ambas distancias estuvieron acompañadas por pantallas con mensajes motivacionales y pacers que animaron a los participantes a disfrutar cada paso del recorrido.

Fiesta previa y experiencia integral

La experiencia arrancó un día antes, el sábado 3 de mayo, con la entrega de kits en un evento al aire libre en Campo Marte. Las familias de los corredores pudieron disfrutar de música en vivo, actividades recreativas y degustaciones de alimentos y bebidas saludables, creando un ambiente festivo y familiar.

Entre los participantes destacados se encontraban los maratonistas Mónica Gómez, Majo Castro, Daniela Dávila y Armando Ubeda, quienes compartieron ruta con cientos de corredores que vivieron su primera carrera.

<a href="https://www.record.com.mx/especiales/family-fit-run-sears-2024-una-experiencia-deportiva-que-une-generaciones-en-el-corazon-de">Carrera </a>San Rafael Balance l CRÉDITO X:Rodd24

Más que una carrera: un compromiso con el bienestar

San Rafael Balance, marca de carnes frías 100% de pavo, bajas en grasa y sin conservadores artificiales, reafirmó su compromiso con el bienestar integral al impulsar esta iniciativa como parte de su misión de promover hábitos de vida saludables. Además de sus productos, la marca ofrece herramientas como vidaenbalance.com, donde los usuarios pueden encontrar recetas, consejos y contenido enfocado en el equilibrio entre nutrición y bienestar.

La realización del evento fue posible gracias al apoyo de marcas aliadas como Yoplait Griego, Snack In For You, Saucony, A de Coco, Bebida Viva, Nucolato y Electrolit, quienes se sumaron al esfuerzo por fomentar la salud a través del deporte.

Con una participación entusiasta y una logística elogiada por los corredores, la Carrera San Rafael Balance 2025 se consolida como una de las experiencias deportivas más destacadas del año en la capital.

San Rafael Balance l CRÉDITO X:asdeporte

