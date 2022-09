ONEFA: Borregos de Monterrey derrotó a Pumas CU

Pumas CU cayó en su debut de Liga Mayor de ONEFA por pizarra de 16-13 ante Borregos Monterrey, pero a diferencia de otras ocasiones el ambiente no fue de pesar. La salida del túnel tras el choque en el Olímpico 68 estuvo atiborrada de aficionados, raro cuando se tiene un resultado adverso. El momento valía la pena.

Cada uno de los elementos fue felicitado por el esfuerzo que brindó en el emparrillado, pero fue Andrea Martínez quien se robó la atención de la mayoría.

La estudiante de noveno semestre de Derecho de la UNAM no pudo debutar oficialmente en Liga Mayor con los Pumas. Eso no importó, ella salió con una sonrisa y la afición la hizo sentir querida.

Pumas anotó en dos ocasiones durante el encuentro. Previamente se había dicho que Andrea podía aparecer para intentar los puntos extra, pero en un duelo tan reñido como fue ante Borregos, el staff optó por mantenerla en la banca, situación que a ella no le afecta, sabe que su momento está por llegar.

"Ahorita lo que importa es el equipo, el marcador, no tanto quién entra a patear o no", relató.

En par de ocasiones la porra gritó su nombre con el deseo de verla jugar. Una de ellas cuando su compañero Sergio Robles falló un intento de punto extra en el último cuarto. Ella agradece y espera que cuando tenga esa oportunidad será una forma de agradecer el apoyo de la porra.

"Me siento muy feliz, emocionada, es algo que no había vivido nunca y me está gustando", indicó.

"Fur muy diferente a lo que había pensando. Entrar las veces anteriores al estadio es impactante, pero sin duda esta vez fue muchísimo más diferente. Es un monstruo muy grande, nuestro estadio y vamos a tener muy buena temporada", añadió.

La próxima semana se tendrá una nueva oportunidad de hacer su debut ahora como visitante cuando Pumas CU se mide a Borrehos CEM allá en Lago de Guadalupe.

