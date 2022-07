Onefa: Jorge Carenzo, excapitán de Pumas CU, en contra de que Andrea Martínez se una al equipo

Jorge Carenzo, ex jugador y capitán de los Pumas CU en el 2000, se manifestó en contra de que el equipo de futbol americano abra las puertas a una mujer tal como es el caso de Andrea Martínez, quien está ante la posibilidad de ser parte del roster para la temporada de Liga Mayor de la ONEFA.

El lunes pasado se realizó la novatada del cuadro universitario en donde destacó Andrea, una chica que se desempeña como pateadora y que se convertiría en la primera mujer que pisa un emparrillado de Liga Mayor en México.

Para Carenzo, un destacado linebacker con los felinos, esta no es la manera ni la forma correcta de buscar la inclusión.

PORQUE ELLAS TAMBIÉN JUEGAN Así es como Andrea Martínez quien jugará Liga Mayor con los @PumasCU_fba conectó un punto extra dentro del SCRIMMAGE Azul-Oro. Andrea es estudiante de Derecho en la UNAM y ha formado parte del representativo universitario en soccer. pic.twitter.com/GOPJpV3viL — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) July 5, 2022

“Estoy de acuerdo con este tema de la inclusión, pero creo que hay lugares donde se puede y donde se debe de hacer. Creo que debe haber un respeto a las capacidades de las personas sean hombres o mujeres. Aquí con esta chica yo desconozco realmente su capacidad como pateadora.

“Yo creo que si tiene muchas ganas de jugar futbol americano también existen ligas de futbol americano equipadas femeniles. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero yo ya no soy parte de ahí y pues si el equipo tomó esa decisión de aceptarla, si la universidad está dispuesta a sumir ese riesgo, es decisión de ellos”, aseguró Carenzo.

El exseleccionado Puma indicó que la participación de una mujer en un deporte donde es ampliamente superada en el aspecto físico por los hombres, la puede poner en riesgo y no se trata de eso.

“La situación es que somos diferentes hombres y mujeres en este sentido y puede haber una inclusión en cuestiones de otra índole, no físicas. No puedes poner a competir a una mujer con un hombre por muy grande o preparada que sea la mujer, son cuerpos diferentes, por eso hay ligas femeniles y por eso hay ligas varoniles. No me parece que sea lo correcto por ese sentido”, explicó.

Finalmente, Carenzo apuntó que, si el deseo de Andrea es jugar futbol americano, lo puede hacer en una liga femenil donde compita sin ninguna desventaja física.

“Eso creo que sería lo correcto, impulsar el deporte femenil en esta rama de futbol americano equipado, eso sería una inclusión mejor, no meter a una chica a arriesgarla con hombres. Si la Universidad quiere hacer eso, pues que saque un equipo de futbol americano equipado femenil”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WIMBLEDON: RAFAEL NADAL SE IMPUSO DE MANERA ÉPICA A FRITZ Y SE METIÓ A SEMIFINALES