Padre de Isaac Del Toro relata el camino hasta Giro de Italia 2025: "Nosotros lo hicimos solos"

Hoy Isaac del Toro es conocido en todo México por su histórica actuación en el Giro de Italia, donde conquistó el segundo lugar general. Sin embargo, pocos conocen el doloroso, hostil y costoso camino que su familia recorrió en solitario para forjar al que hoy es una de las máximas figuras del ciclismo azteca.

Padre de Isaac del Toro, molesto con instituciones gubernamentales

Dolor, frustración, impotencia e indignación son algunas de las emociones que invaden a José del Toro, padre de Isaac, ahora que su hijo es felicitado por instituciones de gobierno y empresas privadas, muchas de las cuales afirman que sus logros son fruto del sistema deportivo nacional. Para él, esa narrativa es tan ofensiva como lejana a la realidad.

“La gente no sabe que tuvo osteoporosis muchos años, que tuvo tumores… ¡un hueco en la mandíbula! Todo porque se esforzaba demasiado. Necesitaba medicamentos, suplementos, cosas muy difíciles de pagar, porque el cuerpo de un súperatleta no solo necesita frijoles, se necesitaba mucho dinero para consultas, estudios… Isaac siempre soñó con representar a su Bandera, y yo también estoy orgulloso, pero es doloroso escuchar esas declaraciones. Es indignante… y es muy caro, porque tienes que pagar mucho por hacerlo”, expresó en entrevista con la periodista Katy López.

José recuerda cómo, mientras las autoridades hablaban de “millones invertidos” en el deporte, él rogaba por apoyos básicos: “Siempre hablan de cantidades gigantescas, pero yo no conozco a un ciclista al que le paguen viáticos, pasaje o inscripción. Yo batallé tanto con mis hijos y jamás recibí una ayuda de ningún tipo”.

José del Toro golpeó incontables puertas en busca de respaldo. Solo una vez, tras numerosas visitas al gobierno de Baja California, recibió un apoyo inferior a los 2 mil pesos. “Gasté más en las vueltas. Fue como si rogara o pidiera limosna”, cuenta con desazón.

"Monex no me daba todo"

El único respiro llegó cuando Isaac fue reclutado por el equipo AR MONEX PRO CYCLING TEAM, pero incluso ese logro fue gestionado personalmente. Fue el propio Isaac quien escribió por Facebook solicitando una visoría. Su ingreso al equipo no significó comodidad ni plenitud: “No por estar en Monex lo tenía todo. No estaba como un rey sentado en un sillón, recibiendo todo. Agradezco lo que hicieron, claro que fue una ayuda, pero fue una parte, no la totalidad”, aclara su padre.

En 2022, Isaac se preparaba para competir en el Mundial de Cross Country en Arkansas, Estados Unidos. Aunque ya formaba parte de Monex, las carencias continuaban. La noche anterior a la competencia, José recibió una llamada desgarradora: “Eran las 7 u 8 de la noche cuando me dice: ‘Papá, tenemos mucha hambre y mucha sed. ¿No puedes traernos algo?’. Le pregunté: ‘¿¡Cómo!? ¿No han comido?’. Y me dice: ‘No, y tenemos mucha sed’. ¡Dios! ¡Pero cómo es posible! ¡Era la noche antes del Campeonato Mundial!”.

Sin dudarlo, sus padres fueron a comprar comida, la madre cocinó para que los chicos pudieran alimentarse bien y descansar antes de la carrera más importante de sus vidas. José también tuvo que pagar el uniforme de su hijo. “Decir que se le otorga el uniforme no es cierto. Yo pagué por él, y si no lo hacía, no le daban el aval. Al final corrió con uno prestado… porque el que enviaron era de mujer”.

A pesar de todo, Isaac terminó en el lugar 20 de más de 40 competidores y fue el segundo mejor del continente. Un resultado digno, pero construido con sacrificios invisibles para la mayoría. Hoy, mientras muchos celebran su talento y lo abrazan como producto del sistema, su padre no calla: “Nosotros lo hicimos solos”.

