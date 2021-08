París 2024: Dafne Navarro, a elevar la dificultad rumbo a los próximos Olímpicos

Tras hacer historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con el octavo lugar de gimnasia trampolín, Dafne Navarro elevará el grado de dificultad para París 2024.

“Una Final olímpica es algo muy bueno y no cualquier atleta lo logra en sus primeros Juegos, así que sé que va a haber más presión y va haber más motivación de mi parte, con mi entrenador y todo mi equipo multidisciplinario, para lograr esto y también más apoyos. Van a ser tres años que vienen súper exigentes pero con muy buenos resultados.

“Estoy buscando subir la dificultad, estoy pensando en qué elementos puedo meter, qué elementos puedo estar practicando para integrarlos a la rutina y como cambia el código de puntuación a los Juegos Olímpicos pasados, van a eliminar la rutina uno, van a hacer unos cambios, así que ten esos que estudiar muy bien eso para no tener ninguna complicación en las siguientes competencias, planearlo muy bien y espero que se pueda subir este grado de dificultad para tener un mejor resultado en París”, platicó la gimnasta en conferencia virtual.

Ufff me dio un miedo terrible la caída de Dafne. Al parecer fue ya en la salida de su rutina. Pase lo que pase, Dafne Navarro Loza ya hizo historia al ser la primer mexicana y latina en una Final de trampolín de gimnasia en #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/WIvIanJEkc — Josh Mendoza (@JoshimarMM) July 30, 2021

Navarro, quien se convirtió en la primera mexicana en competir en la máxima justa deportiva en esta disciplina, buscará subir a 15 su grado de dificultad.

“El que tengo ahora varía entre 14.2 y 14.4, dependiendo cómo vaya la rutina y me gustaría subirlo hsta 15, que sí es bastante complicado pero creo que sí se puede lograr en tres años”, enfatizó.

La gimnasta mexicana se dijo satisfecha con su debut olímpico y más por haber derribado los obstáculos que se le presentaron previo a Tokio 2020.

“En julio se quemó el gimnasio donde entrenábamos en Code Jalisco y nos tuvieron que mover, afortunadamente a los trampolines donde entrenaba no les pasó nada. Después de eso me dio un tipo de vértigo que no me dejó entrenar por dos semanas, después tuve una caída leve que hizo que tuviera un esguince de primer grado en el cuello y fueron pasando cosas desde julio del año pasado hasta marzo que decía ‘ahora qué me va a pasar’.

“Un ciclo olímpico de cinco años no fue nada fácil, así que estoy feliz de que pude terminarlo muy bien y de muy buena manera y estoy muy motivada para París”, explicó.

