Pato O'Ward listo para GP de Long Beach: 'Quiero lograr un fin de semana perfecto'

Con el respaldo de una afición mexicana cada vez más presente en las gradas de la IndyCar, Pato O’Ward se prepara para enfrentar uno de los fines de semana más intensos del calendario, el Acura Grand Prix de Long Beach.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El piloto regiomontano de Arrow McLaren llega motivado, pero también con cuentas pendientes tras lo ocurrido en la última carrera en Thermal Club, donde lideró gran parte de la competencia y terminó en segundo lugar por una decisión estratégica que él mismo admite fue errónea.

Terminó segundo en su última carrera | X @PatricioOWard

“Fue un gran fin de semana, una muy buena recuperación después de St. Pete, pero en pocas palabras, la regamos con la estrategia”, reconoció O’Ward en entrevista. “Pensamos que las negras eran buena decisión. Pero ya viéndolo después, nos dimos cuenta que debimos poner las rojas. Nadie lo hizo con mala intención, simplemente no salió. Aun así, hicimos la pole y lideramos casi toda la carrera”.

La pérdida del liderato ante el español Alex Palou, quien montó neumáticos rojos nuevos, le impidió a O’Ward conseguir su primera victoria de la temporada, la cual parecía asegurada. Sin embargo, el segundo lugar en Thermal le dio al mexicano un valioso impulso en la clasificación general y una lección clave para el resto de la temporada.

Lamentó la estrategia | X @PatriocioOWard

Ahora, todas las miradas se enfocan en Long Beach, un circuito callejero que históricamente no ha favorecido a O’Ward ni a su equipo. “En el pasado no ha sido buena para nosotros. Siempre han sido fines de semana pesados, con mucho patrocinador, y no han sido las mejores carreras. Pero estoy determinado a que esta vez sea diferente”, dijo. “Me emociona mucho que caiga en el cumpleaños de mi papá. Me encantaría regalarle un gran fin de semana”, añadió.

La motivación va más allá de lo personal. Long Beach es una de las plazas con mayor presencia de aficionados mexicanos y latinos en el calendario, algo que O’Ward no olvida. “Va mucha raza, muchos latinos. No hemos tenido ese fin de semana perfecto para que se vayan a celebrar el domingo, y eso es lo que quiero lograr”.

Quiere un fin de semana perfecto | X @PatricioOWard

La adecuaciones en su número 5 y el aprendizaje de las primeras fechas del calendario, el mexicano espera no sufrir en Long Beach: “Con las mejoras que hemos hecho al auto, espero que también nos ayuden ahí y podamos tener un buen circuito callejero, porque en St. Pete nos costó”.

Cómo y dónde ver a Pato O'Ward en el Gran Premio de Long Beach

El Gran Premio de Long Beach dará inicio este viernes con la primera práctica libre programada a las 4:00 PM (hora del centro de México). La actividad continuará el sábado con la segunda sesión a las 9:30 AM, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 12:30 PM. Finalmente, la carrera se disputará el domingo 13 de abril a las 2:30 PM. El Gran Premio de Long Beach podrá ser seguido en México a través de ESPN 3 y Disney+.

Listo para el GP de Long Beach | X @IndyCar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pato O'Ward queda segundo en Thermal Club y logra primer podio del año en la IndyCar