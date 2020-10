Patricio Razo a su salida de Exatlón: 'Fue una experiencia increíble, la viví al máximo'

El gimnasta Patricio Razo vivió al máximo su experiencia en Exatlón "Titanes vs. Héroes" donde su salida se anticipó no por falta de rendimiento sino por decisión de su equipo que lo mandó a nominación.

"Fue una experiencia muy padre, la viví al máximo, le saqué todo el jugo posible, estoy tranquilo porque sé que todo lo que pude aprovechar, lo aproveché. Me voy sin ninguna espinita ni arrepentimiento.

"Hay muchísimas cosas, la experiencia que vives con tus compañeros, la experiencia que vives en los circuitos, todo es mucho más de lo que se ve en la televisión", platicó el seleccionado en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 en entrevista con RÉCORD.

Al tener que ser tres sentenciados, Razo fue seleccionado por sus compañeros para ir a eliminación junto con Pascal Nadaud y David Juárez en la semana 6 del reality.

"Ese día fue duro, fue pesado. Primero nombraron a Pascal y David fue una decisión que sé que a todos aquí afuera los sacó de onda y a nosotros también. Después fue una decisión de equipo mandarme a mí y en ese punto, antes de que comenzara la competencia la verdad es que tenía un sentimiento muy fuerte de nostalgia porque sabía que independientemente del resultado cualquiera me iba a doler mucho porque a David lo conozco desde hace muchos años, es un súper amigo; a Pascal lo conocí ahí pero es alguien muy cercano a mí. Entonces en cada carrera era difícil saber que se estaba estaba acercando el final, fue triste. Tuve un sentimiento fuerte ahí, me gustó también", recordó el seleccionado en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Ahorita me voy con un muy buen sabor de boca y contento porque notas lo unido que es el equipo. Me voy contento de saber que di lo mejor, que ellos también dieron lo mejor, que es una competencia justa y reñida. No me fui por mal rendimiento sino porque tocó, ese día me tocó, ya no puedo cambiar nada sólo estar contento con lo que fue", aseguró.