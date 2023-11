¿Pedrada para Nadal? Djokovic tras ganar el Masters de París: 'Yo no finjo como otros'

El pasado domingo, Novak Djokovic levantó su séptimo título en París-Bercy y el número 40 de Masters 1000 en su carrera. A pesar de conseguir un éxito más en su carrera, el tenista serbio decidió responder a un comentario de Rafael Nadal durante su rueda de prensa.

Previamente el tenista español había hecho un par de comentarios sobre el éxito de Novak a lo largo de su carrera, comparando la ambición entre los dos

“Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”, había comentado Nadal para Movistar+.

En un inicio, Djokovic había respondido estas declaraciones al comentar: "No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nadal de mí. Pero no voy a hablar mal de él y tampoco de Federer. El respeto que les tengo supera opiniones negativas que pueda tener de ellos".

Sin embargo, ahora el tenista serbio ha vuelto ha hablar sobre su ambición asegurando que buscará romper todos los récords que estén a su alcance, aparentemente criticando, a Rafael Nadal.

“Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo”, comentó Novak tras ganar un nuevo Masters 1000.

