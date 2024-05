Rafa Nadal, dispuesto a 'forzarse' para jugar Roland Garros: "Aceptaré las consecuencias"

Rafael Nadal, tras su última victoria en el Masters 1000 de Roma, reflexionó sobre su juego y sus objetivos de cara a Roland Garros. El español señaló que su deseo de jugar Roland Garros es grande, al grado de no importarle su lesión con tal de poder disputar el Grand Slam que más veces ha ganado en su carrera.

A pesar de los desafíos en su último juego, Nadal se mostró contento por haber superado este obstáculo y por haber logrado jugar casi tres horas a un buen nivel. Además, destacó la importancia de esta victoria en su preparación para Roland Garros.

"Estoy feliz porque he encontrado la manera de ganar después, esto es muy importante a día de hoy para la confianza y porque he logrado jugar casi tres horas y me siento bien. Tengo la posibilidad de jugar otra vez dentro de dos días", expresó.

Nadal, quien es el tenista con más victorias en el Foro Itálico con 70, también habló sobre la importancia de ponerse al límite en su preparación para los próximos torneos, especialmente Roland Garros.

"Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana", enfatizó.

Finalmente, Nadal agradeció el apoyo de los espectadores en el Foro Itálico y expresó su emoción por jugar en este tipo de torneos. "Siempre es emocionante jugar este tipo de torneos, son los eventos más importantes de mi carrera deportiva. La grada siempre ha sido increíble conmigo, apoyándome desde mis inicios. Estoy muy emocionado por volver a jugar una vez más aquí", concluyó el tenista español.

