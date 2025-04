Randal Willars sobre no portar los colores nacionales en la Copa del Mundo de Clavados: “Es una lástima”

La próxima semana dará comienzo el serial de Copa del Mundo de Clavado en Guadalajara. Sin embargo, los atletas mexicanos que participarán no podrán portar los colores nacionales, y en caso de subir al podio, no se entonará el himno ni se ondeará la bandera. Esto se debe a que la Federación Mexicana de Natación sigue sin ser reconocida por World Aquatics, lo que impide la representación oficial del país en competencias internacionales.

Uno de los máximos exponentes del clavado mexicano, Randal Willars, habló en exclusiva con RÉCORD y confesó que la noticia lo tomó por sorpresa:

"La verdad yo también me acabo de enterar hace poco y es una lástima la verdad, porque siempre es bonito poder portar la bandera, cantar el himno nacional. Cuando alguien gana, son de las cosas más más gratificantes y de mayor orgullo que uno tiene como deportista".

Pese a que existe dialogo abierto tanto con Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Mary José Alcalá, Presidenta del Comité Olímpico Mexicano, ninguno de ellos se acercó si quiera para darles la noticia a los clavadistas.

"Rommel y Mary José buscan siempre estar en contacto con nosotros. Si hay algún acontecimiento importante nos lo hacen saber, pero en este caso no, en lo personal no me contactaron para hablar específicamente del tema. Yo me enteré por otro clavadista", agregó el joven clavadista.

A pesar de la situación, Willars se mantiene enfocado en la competencia y confía en que el apoyo del público mexicano hará que el espíritu nacional esté presente en la alberca.

“No podremos llevar los colores oficialmente, pero en la tribuna habrá muchas banderas y el cariño de la gente se hará sentir. Eso es lo más importante”.

El conflicto administrativo en la Federación Mexicana de Natación sigue sin resolverse por completo, lo que ha generado incertidumbre entre los deportistas. Sin embargo, Randal prefiere centrarse en su preparación.

“Obviamente sería mejor que todo estuviera resuelto y que no tuviéramos estas complicaciones. Pero mientras no nos limiten para competir, nosotros seguimos enfocados en lo nuestro."

Willars considera que lo más importante es que el evento se lleve a cabo con éxito y que México demuestre su nivel en el agua.

“Aunque no aparezca la bandera, todos saben que somos mexicanos. Vamos a demostrarlo con nuestros clavados”.

La Copa del Mundo de Clavados se llevará a cabo del 3 al 6 de abril en el Centro Acuático Metropolitano, donde 120 clavadistas de 23 países buscarán subir al podio en una de las competencias más importantes del año.

