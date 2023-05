Roland Garros: ¿Cuándo y dónde ver el segundo Grand Slam del año?

El segundo Grand Slam del año comienza el domingo en Roland Garros y, por primera vez en casi dos décadas, Rafael Nadal no competirá en el Abierto de Francia.

El 14 veces campeón había ingresado a la cancha de arcilla todos los años desde que debutó allí en 2005, pero está fuera por una lesión en la cadera y no está seguro de cuándo regresará a la gira. Eso deja a todos preguntándose quién se irá de París con el trofeo masculino dentro de poco más de dos semanas.

El actual No. 1 Carlos Alcaraz, el ex No. 1 Daniil Medvedev, el 22 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic y el talentoso Holger Rune de 20 años son los nombres más comúnmente mencionados como contendientes por el título masculino. Hay otros jugadores que se consideran a la altura, incluido Stefanos Tsitsipas, subcampeón de Djokovic en el Abierto de Francia en 2021 y nuevamente en el Abierto de Australia este enero.

La campeona defensora Iga Swiatek, que también ganó en Roland Garros en 2021 y en el US Open en septiembre pasado, lidera el campo femenino.

Entre los enfrentamientos más esperados del Día 1 estará la cabeza de serie No. 2 Aryna Sabalenka, una bielorrusa de 25 años que ganó el Abierto de Australia en enero, contra Marta Kostyuk, una ucraniana de 20 años, Kostyuk, quien ocupa el puesto 39, ganó su primer título de la WTA en marzo en Austin, Texas, y llegó a la cuarta ronda en Roland Garros en 2021. Kostyuk se ha negado a dar la mano después de los partidos con oponentes de Rusia o Bielorrusia durante la guerra en Ucrania.

Todos los partidos podrán ser vistos en México y el resto de Latinoamérica a través de la señal de ESPN.

