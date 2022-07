Selección Femenil de Futbol Americano: En riesgo de no viajar al Mundial en Finlandia

La situación para la Selección Nacional Femenil de Americano se complica ya que no han podido salir de nuestro país para su primer compromiso del Campeonato Mundial de la especialidad de Finlandia a iniciar este 30 de julio.

El descontento pasó a otro sitio, lo que las chicas ahorita desean es apoyo para viajar en vuelo privado pero para ello necesitan juntar alrededor de cuatro millones de pesos.

“Lo que se está viendo es irnos en un avión privado, lo que necesitamos ahorita son donaciones, apoyo, lo que sea que nos ayude a llegar a nuestro destino. Sean 100 pesos, mil, dos mil, tres mil, lo que sea nos puede ayudar. Todo eso suma”, pidió una de las jugadoras.

Por su parte Paola Tovalin, proveniente desde Torreón, indicó que si no viajan esta noche la posibilidad de jugar la Final se les podría escapar.

“Ya las agencias no contestan. Ahorita lo que estamos viendo es conseguir un chárter para irnos ya por la cuestión de que se viajamos hoy en la noche o en la madrugada estaríamos llegando el sábado que es el día de nuestro juego, en dado caso de que no fuera lo del chárter, sería viajar el día de mañana, pero estaríamos llegando el domingo y en automático perdemos el poder jugar la Final. Jugaríamos los otros juegos, pero ya no podríamos llegar a la Final”, mencionó Paola Tovalin.

Las vicisitudes no terminan ahí ya que para el regreso a México tendrían que volver a juntar dinero para otro vuelo.

“Serían cuatro millones de ida, pero no tenemos el regreso. Tendríamos entre todas publicar lo más que se pueda en redes sociales para tener la solvencia económica y poder regresar”, añadió Tovalin.

