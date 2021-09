Sembrando Campeones, el LinkedIn del deporte mexicano

Ante la necesidad del deporte mexicano por estar más conectado, tres emprendedores decidieron unir esfuerzos para crear la plataforma que logre congeniar a todo el gremio en una sola plataforma. “Sembrando Campeones” es la propuesta con la que Diego González, Luis Javier Pavón y Carlos Caudillo buscan abrir áreas de oportunidades para los atletas y sus alrededores.

“Sembrando Campeones es un start-up mexicano que nace con el objetivo de impulsar el deporte en el país, por medio de diversas iniciativas y proyectos. Ahorita el proyecto más fuerte que traemos es una plataforma web (www.sembrandocampeones.com) en la cual buscamos conectar a los deportistas con todos los especialistas necesarios para su desarrollo”, dijo Caudillo, uno de los emprendedores mexicanos, en entrevista con RÉCORD.

En el sitio web, que ya está dado de alta, los deportistas pueden crear un registro de manera gratuita y se encontrarán con otros deportistas de la República Mexicana, así como entrenadores y médicos especialistas que podrán impulsar sus carreras y ampliar sus agendas.

“Al poder concentrar a todos los talentos y que puedan crear su perfil deportivo, digamos como un “LinkedIn del deporte, esto nos va a permitir tener un mejor control sobre todo el talento y deportistas que tengamos y poder trabajar sobre ello”, mencionó Caudillo.

“Lo que no es medible, no es mejorable, eso es una realidad. Aquí al poder concentrarlos, no solo sabemos cuantos deportistas tenemos sino que a la par podemos accionar las estrategias necesarias para impulsarlos”, añadió.

La finalidad de los tres mexicanos va más allá de monetizar o generar una ganancia de esta plataforma, ya que no tiene costo alguno. La principal idea de Sembrando Campeones es conjuntar el deporte, como Carlos Caudillo lo afirmó. No obstante, han encontrado la manera de también tener una ganancia por el trabajo realizado, mediante un plan de negocios a futuro.

“Ahorita la plataforma es completamente gratis. Su modelo de negocios es “freemium”, lo que vemos en Facebook, LinkedIn, incluso en apps como Candy Crush. Tienes una gran variedad de productos gratis en la plataforma y si quieres un extra, pagas esa parte premium”, explicó el emprendedor.

“Ahorita es totalmente gratis, en un futuro pensamos ofrecer platicas o asesorías con un costo extra. Siempre hemos pensado en mantener un costo bajo para que cualquier persona que esté interesada en el deporte, pueda acceder”, concluyó.

