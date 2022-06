Serena Williams tras su regreso a competencia después de sufrir lesión: 'Pensé en retirame'

La tenista estadounidense, Serena Williams, compitió en el torneo de dobles femenino de Eastbourne, donde obtuvo un triunfo y concretó la clasificación a la segunda ronda. La estadounidense hizo pareja con Ons Jabeur y derrotaron a sus rivales, dupla conformada por la checa Marie Bouzkova y la española Sara Sorribles por 2-6, 6-3 y 13-11.

Williams se desempeñó de manera positiva en este encuentro luego de estar inactiva un año en competencias oficiales tras su lesión en Wimbledon, lo que llevó a la tenista a cuestionarse sobre si se encontraría en condiciones de volver. En este sentido, así lo comentó en conferencia de prensa donde también confesó que pensó en un posible retiro.

"¿Si dudé de poder regresar? Sí, por supuesto, no sería honesta si dijese que no pensaba (en el retiro). Ahora me siento tan bien físicamente...", declaró.

La jugadora estrella con 23 títulos del Grand Slam en individuales se encuentra en el puesto 1.204 de la clasificación WTA y se mantiene con la posibilidad de igualar el récord de 24 títulos del Grand Slam de Margaret Court.

"Me tomo las cosas día a día. Me tomé mi tiempo tras mi lesión en los isquiotibiales, por lo que no voy a tomar de golpe todas estas decisiones ahora, amo el tenis y amo jugar, de lo contrario no estaría aquí, pero también me encanta lo que hago fuera de la cancha", insistió.

