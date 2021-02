Simone Biles no dejaría que su hija sea gimnasta para Estados Unidos

Simone Biles, gimnasta estadounidense, confesó que no dejaría que su hija fuera entrenada en USA Gymnastics tras los abusos que sufrió, y es que Simone mencionó que "no se han hecho responsables de sus acciones".

"No me siento lo suficientemente cómoda, porque no se han hecho responsables de sus acciones y de lo que han hecho. No nos han asegurado que nunca vuelva a suceder", comentó Simone en una entrevista para 60 Minutes.

Simone Biles también recordó lo que tuvo que pasar cuando las gimnastas tuvieron que denunciar el abuso de Larry Nassar.

"Fue tan difícil para mí, incluso decirlo en voz alta, que super lo duro que me aplastaba. Aplastaría a mis padres y no quería que sintieran el mismo dolor que yo. Eran tiempos muy oscuros", comentó Simone.