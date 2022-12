Tennis Fest MX: Rafa Nadal se impuso a Casper Ruud con impecable actuación

Si esta fue la última actuación de Rafael Nadal en nuestro país, hizo que fuera inolvidable, pues brindó una actuación con tiros que solo él puede hacer y que hicieron que la afición no dejara de apoyarlo entre cada punto.

El español se impuso en sets corridos a Casper Ruud por parciales de 7-6 y 6-4, poniendo fin a una gira por Latinoamérica que contempló choques en Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil y donde Rafa se impuso cuatro veces incluyendo la de ayer.

El ganador de 22 Grand Slams dejó abierta la posibilidad de que no vuelva más a México ya que ha confirmado que para 2023 no jugará en el Abierto Mexicano de Tenis, una parada que se había hecho habitual en su calendario. Esto intuye que Nadal no regrese, por lo menos como jugador activo.

¡Momento del match estelar! Por primera vez en la #CDMX, @RafaelNadal y @CasperRuud98 y en la Monumental pic.twitter.com/F0D9tFB3O7 — TennisFest GNP (@tennisfestmx) December 2, 2022

La Plaza de Toros estuvo lejos de igualar esos 42 mil espectadores 517 espectadores de 2019 con Roger Federer y Alexander Zverev, pero los más de 30 mil se regocijaron con subidas a la red, dejaditas, reveses y uno que otro smash que hicieron nacer tremenda ovación en las gradas.

Ruud también colaboró, no dejó que Nadal se llevara todos los aplausos. Sus tiros y su demostración en la cancha también hicieron que la fanaticada le lanzará más de una ovación.

Al final el resultado es lo de menos, ambos tenistas dominan los juegos de exhibición y en lo que concierne a Nadal la afición se le desbordó, tal como fue y será cada vez que decida venir a México, una nación que ya lo ha hecho un hijo suyo.

