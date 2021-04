Tokio 2020: Futbolistas y beisbolistas no participarán en el desfile inaugural

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, dijo que se confeccionarán 120 uniformes, y aunque todavía es incierto cuantos atletas podrán desfilar, los participantes de beisbol, futbol, canotaje, no podrán participar.

Debido a la pandemia por coronavirus, los organizadores de Tokio 2020 han anunciado que un número más reducido de atletas desfilarán por cada país en la ceremonia inaugural.

"Aún no se definen los participantes, sin embargo no podrán desfilar atletas que no se encuentren dentro de la Villa Olímpica, porque hay villas alternas como para beisbol, futbol, canotaje, vela, ellos no podrán aprticipar". aseguró Padilla

Padilla Becerra agregó que aunque los atletas no desfilen se les entregará el uniforme de gala y la marca High Life piensa ponerlos en venta para el público en general.

Mario García, jefe de misión, estima que el 23 de julio, día de la inauguración, unos 80 atletas mexicanos estarán instalados en la Villa Olímpica.

Padilla Becerra dijo también que México considera tener por abanderados a un hombre y una mujer, pero aun no han definido quienes podrían ser los elegidos.

México someterá a una votación en línea la elección del traje con el que sus atletas desfilarán en la ceremonia de inauguración de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio, informó el miércoles el Comité Olímpico local.

Los votantes podrán elegir entre tres trajes de gala para hombres y mujeres. El primero es color azul y tiene motivos florales del estado de Oaxaca, en el sureste mexicano; otro es negro y cuenta con motivos prehispánicos; y el ultimo es azul con toques del traje típico del mariachi.

