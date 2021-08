Tonatiú López sobre París 2024: 'Me veo haciendo un mejor trabajo que en Tokio'

Consciente de su potencial, Tonatiú López tiene el objetivo de disputar la tan soñada Final de los 800 metros de los Juegos de París 2024 para superar lo alcanzado en su debut olímpico.

“Ya estoy emocionado, falta súper poco, me veo haciendo un mucho mejor trabajo que en Tokio, estoy muy emocionado y ya quiero que sean, faltan tres años pero siento que es muy poco", platicó López en entrevista con RÉCORD.

“Van a ser años súper cargados, los vamos a aprovechar mucho, más que nada por la inercia que tenemos de este 2021, nos fue muy bien este 2021. El año que entra ya hay Mundial, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y va a estar súper cargado. Creo que nos va a ayudar muchísimo para volver a llegar en un excelente nivel a París 2024 con competencias de alto nivel", aseguró.

El sonorense, quien rompió cinco veces consecutivas el récord mexicano de 800 metros que lo colocó entre los primeros mejores del mundo, se dijo satisfecho con su debut en la máxima justa deportiva donde finalizó en el lugar 12. Sin embargo, el no clasificar a la carrera por las medallas le dejó un sabor agridulce.

"Tuve muy buen debut olímpico, quedar en primer lugar de mi heat fue inmejorable, me quedo con eso, con esa experiencia. La Semifinal sé que pudo haber muchas cosas que pude haber hecho mejor, bastantes, pero es lo que pasó en ese momento, el hubiera no existe y me quedo con una muy buena experiencia, con mucho aprendizaje y hay que sacarle provecho a eso que aprendimos", reconoció el atleta.

"Muy agridulce porque si bien se hizo una muy buena marca, 1:44:77, la verdad pude haber hecho mil cosas mejores, perdí por tres centésimas, no es nada, es algo que pude haber ahorrado en cualquier momento de toda la carrera, pero bueno, es algo que se dio así y hay que seguir aprendiendo a correr a ese nivel, contra esa gente", aseguró.

