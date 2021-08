Juegos Paralímpicos Tokio 2020: Eduardo Ávila consiguió el bronce en judo

De México para el mundo. En una muestra más de su gran nivel competitivo, Eduardo Ávila, judoca mexicano, logró quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; la cuarta al hilo en las justas veraniegas.

El atleta tricolor se colgó la presea después de vencer en la categoría -81 Kg al francés, Nathan Petit, en el tatami del Nippon Budokan.

"Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce", explicó Ávila en entrevista con la Conade.

¿CUÁL FUE EL CAMINO PARA LLEGAR AL BRONCE?

Previo a obtener el tercer lugar, el judoca mexicano derrotó en Cuartos de Final a Dmytro Solovey de Ucrania, mientras que en 'Semis' cayó con el campeón mundial Davurkhon Karomatov, de Uzbekistán, colocándose así en el duelo por la medalla de bronce.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS PARALÍMPICOS TOKIO 2020: JESÚS HERNÁNDEZ GANÓ EL ORO EN NATACIÓN 150 M INDIVIDUAL SM3