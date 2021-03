Tsitsipas sobre jugar en el calor de Acapulco: “Fue una buena nadada en la alberca”

La abundante y rubia cabellera de Stefanos Tsitsipas escurría de sudor y su camiseta lucía tan empapada como recién sacada del agua. El griego arribó a México después de afrontar el clima invernal de Rotterdam y Marsella, por lo que en su debut en el paradisíaco puerto de Acapulco tuvo que lidiar con los estragos del contrastante calor en comparación con el Viejo Continente.

Pero ni las condiciones extremas a las que se enfrentó de 23 grados Celsius y una sensación de humedad del 90% pudieron detenerlo en el primer paso de su intento por conquistar las playas guerrerenses surcando los mares con su raqueta en mano. Y casi de forma rutinaria, derrotó al francés Benoit Paire por parciales de 6-3 y 6-1.

“Fue una buena nadada en la alberca”, bromeó tras su húmeda victoria. “No creo que sudé tanto pero no importa, cada lugar es distinto eso hace este deporte único las condiciones distintas, algunas las prefieren unos jugadores otros, no. Pero tienes que sudar para hacer algo bueno aquí, poner algo de trabajo y la afición me hizo sudar mucho y es genial”.

El ateniense fluyó en la pista del Estadio Pegaso con una cadencia marcada por la sinfonía de los aplausos y gritos de apoyo provenientes desde la tribuna, donde el escaso público mexicano debido a la pandemia, se entregó a su estético juego.

“Fue sorprendente cuanta energía hay ahí (en el estadio), tuve el apoyo, es difícil decirlo, uno de los espectadores jugar enfrente ellos. Lo disfruté cada segundo y quisiera más de esa sensación esta semana”, comentó.

"La gente te conoce, te respeta y da amor, compasión, eso te eleva y te hace feliz, fue el caso hoy y suena muy común porque recibo mucho de ello, pero ahora fue especial y realmente espero seguir en este camino. Amaría volver con mi corazón, es parte para mí de crecer mi armada en México y el mundo pero fue un gran indicador de que la gente respeta lo que hago y es importante, definitivamente me provee de felicidad”, abundó.

Ahora, el mejor sembrado del Abierto Mexicano de Tenis se enfrentará en segunda ronda al siempre difícil John Isner, cuyo potente saque pondrá a prueba los reflejos del griego, quien busca su sexto título de ATP.

“Muchos buenos servicios (espera ante Isner) y a mí tratando de hacer esos servicios y devolverlos y empezar un rally es importante, tiene un servicio difícil así que espero poder clarear cuando esté yo sirviendo, es difícil jugar con tenistas así, pero debo estar atento a los detalles”, puntualizó.

