Wimbledon: IBM y All England Lawn Tennis Club presentaron nuevas formas de disfrutar el torneo

IBM y el All England Lawn Tennis Club dan a conocer hoy nuevas formas para que los fans de Wimbledon alrededor del mundo experimenten el Campeonato digitalmente, impulsadas por inteligencia artificial, ejecutándose en IBM Cloud y en tecnologías de nube híbrida.

La funcionalidad ‘Win Factors’ o ‘Factores para la Victoria’ habilita una mejor explicabilidad en 'Match Insights'. A partir de Match Insights, una funcionalidad existente en la App de Wimbledon y en Wimbledon.com, IBM está proporcionando un nivel de explicabilidad adicional a los factores que el sistema de Inteligencia Artificial analiza para determinar los insights y las predicciones de las partidas.

‘Have Your Say' o ‘Comparte tu Opinión’, nuevo recurso interactivo para predicciones de fans. Por primera vez, los usuarios podrán registrar sus propias predicciones de los resultados de los partidos en la aplicación de Wimbledon y Wimbledon.com a través de la función Have Your Say o Comparte tu Opinión.

Esto no es todo, pues el conjunto completo de opciones y experiencias que ofrece IBM para Wimbledon son: Un análisis del rendimiento de los jugadores impulsado por IA que ayuda a los fans a saber a quién seguir más allá de los jugadores más reconocidos y altamente ranqueados.

Produce insights para fans, incluyendo Ones to Watch y Probabilidad de Ganar. Usa IA para generar una ficha técnica de los jugadores para los principales partidos individuales, mostrando insights de los jugadores, el IBM Power Index y las predicciones del ganador.

Presenta una sección 'In the Media' que hace que IBM Watson Discovery extraiga información clave sobre los jugadores de fuentes de noticias de confianza.

Nuevo este año: los usuarios pueden registrar sus propias predicciones de los resultados de los partidos en la aplicación de Wimbledon y Wimbledon.com, en la herramienta Have Your Say.

