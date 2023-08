'El Peluches' volverá a participar en el Maratón de la Ciudad de México

Alguien que no podía faltar en el 40 Aniversario de la Maratón de la Ciudad de México es Alejandro Ruiz Olivares, mejor conocido como “El Peluches”, quien ha participado en las 39 competencias anteriores de manera no oficial y tiempo atrás lo hizo en la Maratón Olímpico que se llevaba a cabo del Zócalo a Ciudad Universitaria, pasando por Indios Verdes.

En entrevista para RÉCORD, el atleta de 65 años nos platicó sobre su preparación previo a la máxima fiesta de los corredores mexicanos, ya que además de trabajar en su condición física, también alista un traje de peluches que lo comenzó a utilizar hace 16 años.

“Quería darle un toque diferente a la carrera, a la mayoría de la gente le gustan los peluchitos, a los niños más, porque tienen alegría en su carita, yo quería transmitirle a la gente esa emoción”, señaló “El Peluches”.

“Voy a comprar los muñequitos al tianguis y así me salen más baratos; me gustan que tengan colores llamativos. La semana pasada desarmé mi traje, me aventé como seis horas y lo llevé a la lavandería, para que se vean bonitos, ahorita tengo uno para la expo, uno para la Maratón y uno para otra ocasión”, complementó.

Don Alejandro ya está más que listo para escuchar el disparo de salida el siguiente domingo en C.U., en un evento que disfrutará como nadie, pues su intención es generar recuerdos y hacer de la maratón toda una fiesta.

“El domingo voy a bailar con la música, a vivir una pachangota y convivir con la gente. Me importa más la convivencia que la medalla y la playera, porque eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos muramos”, finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MARATÓN DE LA CDMX 2023: ¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES?