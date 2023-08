Miguel Vargas, el corredor que disputará su edición 39 en el 40 aniversario del Maratón de la CDMX

Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz, un ejemplo de ello lo está viviendo Miguel Vargas, quien tras retirarse de las carreras debido a que su salud mermó por el COVID-19, hoy está a días de regresar a la pista y correr en el 40 Aniversario de la Maratón de la CDMX.

En entrevista para RÉCORD, el corredor mostró su felicidad por volver a ponerse un uniforme, amarrarse las agujetas de sus tenis deportivos y fortalecer su condición física para resistir los 42.195 km el próximo domingo 27 de agosto en la capital mexicana.

"Me dio COVID y me afectó con hipertensión, me desconectó del cerebro y mi timbre de voz bajó. Pero bendito Dios ya estoy de regreso, desde junio comencé a trabajar mi cuerpo, a entrenar, trotar de 10 a 12 kilómetros y voy hacer mi mejor esfuerzo en la maratón de este año, pero lo más importante es que estemos en la fiesta", comentó Miguel.

El atleta de 75 años ha participado en 38 de las 39 ediciones que se han realizado de la Maratón de la CDMX; por lo que este año buscará una edición más, siendo de las pocas personas que pueden presumir una hazaña de ese tipo.

"Siento más alegría que antes, porque cuando estuve enfermo sentía que no iba a poder hacer nada, pero con la fuerza de voluntad retome. A una semana me siento como niño con juguetito nuevo, ansioso de escuchar el disparo para desbocar toda la adrenalina", señaló el corredor.

Terminar una maratón no es nada fácil, ya que además de tener la condición física, se necesita el ímpetu, la garra y el coraje para no desertar y aguantar hasta cruzar la meta, por lo que Miguel Vargas le manda un mensaje de motivación a todos los atletas y no rendirse en el camino.

"Correr la maratón es un compromiso voluntario donde haces un gran esfuerzo, por lo que debes de tener disciplina y constancia, pensar en el éxito, hacerlo con amor para que el cuerpo fluya y se sienta bonito, nunca hay que poner peros ni limitaciones", continuó.

"Deben de convertiste en un ser espiritual lleno de fe, fortaleza, energía, disciplina e ilimitado", finalizó Miguel Vargas.

Miguel Vargas está reconocido como el atleta que ha corrido más maratones de la CDMX consecutivos con 38, marca que está difícil de superar y que sólo él puede demostrar con preseas, playeras y artículos que ha prestado para una exposición que se habilitará a partir del jueves 24 en el World Trade Center.

