Miguel Vargas tras el Maratón de la CDMX: "El Señor Maratón ya se acabó"

Centenas de críticas son las que recibió Miguel Vargas en redes sociales, luego de que se malinterpretara su participación en la XL Maratón de la Ciudad de México. Pues cabe recordar que es el atleta con más maratones corridos oficialmente con 38, pero debido al Covid tuvo que frenar su récord y el pasado domingo solo realizó un tramo.

En entrevista para RÉCORD, el maratonista de 75 años abrió su corazón y entre lágrimas en sus ojos contó su sentir al ya no poder terminar los 42.195 kilómetros como cuando era joven, debido a su edad, estado físico, hipertensión, secuelas del Covid y pérdida de la memoria.

“No he hecho nada malo. Está bien que reclamen, tenemos el apoyo del instituto, no puede uno negar nada ni ocultar nada. Mi cuerpo ya está cansando, se dobla hacia adelante, ya no estoy para una maratón. Me da tristeza, porque se agota el cuerpo y la energía. Ahora tengo que ser valiente y resignado como cuando te quitan un juguetito”, platicó.

“Se acabó una fiesta para mí, voy y la veo, si me invitan estaré, pero todo tiene un ciclo, una era que, debemos aceptar que nuestro cuerpo no será eterno y que estamos aquí de paso”, agregó.

Don Miguel se siente satisfecho con lo que hizo durante 38 años, y ahora que ya no tiene la presión de mantener su récord, tratará de no exigirle a su cuerpo a pesar del amor que le tiene al deporte y la disciplina.

“Ya el “Señor Maratón” ya terminó con sus 38 maratones, ahora soy una leyenda que puede hacer carreras y deporte con tiempos o sin tiempos, ya no tengo esa presión. A partir de que yo di mi baja del Covid en la Maratón 39 que no la participé, ahí terminó mi racha”, señaló don Miguel.

“Si Dios me lo permite seguiré corriendo, voy a correr lo que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu me permitan. A lo mejor voy a correr diez o 15 kilómetros, no más, mi cuerpo está desgastado y ya no lo puedo estar martirizando”, concluyó.

