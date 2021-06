Tatiana Serur invita a generar conciencia ambiental de la mano de Adidas

La huella ambiental que estamos dejando en el planeta como especie cada día crece más y lo hace de manera preocupante. Las nuevas generaciones han comenzado a despertar un interés por el planeta que van a dejar en el futuro y el apoyo de grandes empresas ha sido clave para esparcir el mensaje.

Adidas continúa con la campaña ‘Run for the Oceans’ en donde buscan ayudar al medio ambiente a la par que incitan a la población a hacer ejercicio. A través de su aplicación móvil la gente puede registrar sus kilómetros corridos en ayuda al planeta. Un kilómetro registrado será el equivalente a 10 botellas de plásticos que la empresa alemana de comprometerá a reciclar.

La atleta Tatiana Serur es una de las caras de este movimiento y el mensaje de ‘desaprender’ — concepto que arropó para generar conciencia ambiental — está presente en cada una de sus oraciones. La tapatía esta comprometida con la causa de ‘Run for the Oceans’, pero quiere que esto se expanda aún más.

“Trabajo con la naturaleza, el deporte y mi cuerpo, hasta que un día dije ‘¿qué está pasando con el océano, el planeta, con lo que cómo? ¿El capitalismo qué ha hecho con nosotros? ¿El consumismo a dónde va?”, dijo Serur en una plática que ofreció en el Parque Bicentenario, a un lado del lago.

“Creo que sí podemos tener decisiones pequeñas que nos lleven a cambios grandes. Cuando decidí hacer algo la gente me empezó a seguir por eso. Si vamos a optar por consumir, que sea un consumo consciente. Si hay productos con plástico reciclado del mar, optemos por ellos”, añadió.

La plática inició con un video de una niña que se niega a comer pollo, pescado y carne debido a que son animales y no quiere hacerles daño. Evidentemente las generaciones han adoptado ideas y comienza a verse un cambio de pensamientos y esto genera mucha emoción en la atleta mexicana.

“A mí me encanta ver la inocencia de los niños que ahora, en estos tiempos, entienden mucho más cosas que nosotros o que nunca cuestionamos. Esta parte de desaprender para mí es tan importante porque entra la conciencia y esta parte de ser parte del capitalismo pero pensar en qué va a pasar con nuestro entorno”, mencionó Serur.

“Es mucha la información que tenemos, que vemos, que hablamos… creo que lo más importante es que entre una conciencia personal para encontrar una comunal”, agregó.

Serur es vegana, pero también es consciente de que no es una ideología para todos ni para todas. Ella es respetuosa de las decisiones de cada quien, pero sabe que un pequeño cambio de hábitos puede contagiar a mucha gente y de ahí nacen los verdaderos cambios. Formar parte de la familia Adidas en México la hace sentir muy comprometida con el mensaje que quiere dar la empresa.

“Adidas siempre propone y a mí me encanta porque para empezar eso es mucha congruencia y coherencia. Trabajar con marcas con responsabilidad para mí ya es como poner mi granito de arena. Un amigo me cuestionó y me dijo que un granito no hacía la diferencia. Sirve para contagiar y crear un entorno donde se empiecen a tomar decisiones diferentes, así lo veo”, declaró Serur.

