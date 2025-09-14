Irapuato presionó, pero Tepatitlán mantuvo el invicto: empate sin goles y polémica en la séptima jornada

En una tarde soleada que reunió un buen número de aficionados en el Estadio Sergio León Chávez, Irapuato buscaba cortar el invicto de un difícil rival: Tepatitlán. Desde los primeros minutos, la emoción se palpaba en el ambiente. La Trinca Fresera presionó, propuso y luchó por hacerse del triunfo ante su gente, pero el destino le fue esquivo.

El encuentro comenzó parejo pero con dominio territorial de los locales, quienes generaron algunas llegadas peligrosas que el guardameta del equipo visitante supo contener. Pero el desarrollo del primer tiempo viró completamente cuando Jesse Zamudio, mediocampista de Irapuato, fue expulsado en el minuto 43 tras recibir su segunda tarjeta de amonestación.

Tepatitlán mantuvo su disciplina defensiva aun con la ventaja numérica, aguantando embates, cediendo terreno sin perder la concentración ni exponer espacios. En el complemento, Irapuato intentó recomponerse: realizó cambios, hizo debutar al refuerzo Julio Doldán, pero no logró abrir el cerrojo visitante. Al final, el empate 0–0 dejó satisfacción para unos y frustración para otros; un reparto justo de puntos en la séptima jornada de la Liga de Expansión MX.

La Trinca recibió el partido en su estadio | X: @clubirapuato_

Primer tiempo marcado por la expulsión y opciones desperdiciadas

Desde el silbatazo inicial, Irapuato salió con un claro objetivo ofensivo: presionar, generar peligro y aprovechar la localía. Nombres como Humberto Hernández, Ventura Alvarado, Elbis Souza y Juan Pucheta fueron esenciales en los primeros ataques; el 'Gansito' Hernández buscaba combinar con Sánchez desde los costados. Tepatitlán, por su parte, apostó a ser compacto, defensivo, tratando de minimizar errores propios y aprovechar cualquier contraataque.

Sin embargo, al minuto 27 llegó la primera tarjeta amarilla para Jesse Zamudio, que ya marcaba señales de lo que vendría. Tepatitlán recibió también una advertencia mediante Jair Cerda, quien detuvo con falta una incursión fresca. Pero fue al minuto 43 cuando sucedió lo que cambió el pulso del partido: Zamudio comete una entrada fuerte sobre Diego Aguilar y se hace acreedor a la segunda cartulina; se va expulsado. Irapuato no había marcado aún, y la falta de un hombre complicó todo esquema.

El nuevo equipo de Expansión ha tenido un buen arranque de torneo | X: @clubirapuato_

Antes del descanso, fue Tepatitlán quien se replegó de forma ordenada, defendiendo bien, sin perder la fe en su estrategia. Los freseros insistieron, pero no lograban concretar; los espacios se cerraron, la presión visitante surtía efecto. Irapuato se fue al vestidor con desventaja en número, y con la obligación de reordenar sus ideas para el segundo tiempo.

Segundo acto: Debut, sacrificio y un empate que sabe a poco

En el complemento, con el ánimo de remontar a pesar de la inferioridad numérica, Irapuato introdujo oxígeno: el refuerzo Julio Doldán ingresó, aunque no terminó de conectar del todo con las ideas ofensivas del equipo. Las ocasiones fueron escasas, y cada intento visitante encontró bien parado al equipo de Tepatitlán, cuyo orden defensivo no cedió.

Al silbatazo final, el marcador quedó 0–0. No hubo goles, no hubo héroes. Para Irapuato quedó la sensación de que pudo ganar, pero que faltaron piernas, puntería o quizá un poco de suerte. Para Tepatitlán, mantener el invicto lejos de casa habla bien de su identidad y capacidad para adaptarse cuando el rival exige.

Empate sin goles en casa de La Trinca | X: @clubirapuato_

Impacto para la tabla y lo que sigue

Con este empate, Tepatitlánha caído a la tercera posición, siendo superados por la Jaiba Brava, sumando puntos valiosos aún cuando no pudo mostrar total superioridad ofensiva. Su defensa, firme aun con superioridad numérica, le da un plus de confianza y credibilidad ante rivales que presionan.

Irapuato por su parte ha escalado a un solo peldaño por debajo de su rival de este partido, pues ahora son cuarto lugar tan solo dos puntos por debajo de ellos.

Tepatitlán sigue en la parte alta de la tabla | Imago7